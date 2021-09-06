ФАС заподозрила несколько компаний в сфере IT в картельном сговоре

ФАС возбудила дела из-за информации, полученной от Генпрокуратуры. В рамках проверки ведомство выявило в деятельности компаний «признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений». По данным ФАС, компании «поддерживали цены на торгах на рынках поставок вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, технической поддержки и обеспечения безопасности в области информационных технологий». Общая сумма контрактов составила более 1 млрд руб.