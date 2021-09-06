ФАС заподозрила несколько компаний в сфере IT в картельном сговоре
ФАС России возбудила дела о картельном сговоре против 10 компаний в сфере оказания услуг техподдержки и обеспечения IT-безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
Дела возбуждены в отношении компаний «ЭСЛаб», «Нормос XXI», НТЦ «Электрон-Сервис», «Крастол» и в отношении «Легион Про», «Альфаком», «Главный центр информационной безопасности», «КСК Технологии», «Интер-Технологии» и «Ансер Про», говорится в сообщении ведомства.
ФАС возбудила дела из-за информации, полученной от Генпрокуратуры. В рамках проверки ведомство выявило в деятельности компаний «признаки заключения и реализации антиконкурентных соглашений». По данным ФАС, компании «поддерживали цены на торгах на рынках поставок вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, технической поддержки и обеспечения безопасности в области информационных технологий». Общая сумма контрактов составила более 1 млрд руб.
Компаниям в случае установления вины грозят оборотные штрафы в соответствии с кодексом об административных нарушениях РФ, напомнили в ведомстве.