Умер основатель Subway Питер Бак
Соучредитель сети ресторанов быстрого обслуживания Subway Питер Бак скончался 18 ноября в возрасте 90 лет, передает Forbes со ссылкой на сообщение компании. Причина смерти миллиардера не раскрывается.
О том, как Бак превратил магазин сэндвичей в Коннектикуте в гигантскую сеть, рассказал генеральный директор Subway Джон Чидси, отмечает издание. Чидси называет основателя сети «ярким примером преданного делу, практичным лидером и неотъемлемым членом семьи Subway».
В 1965 г. Бак дал $1000 на открытие ресторана сыну своего друга, сооснователю будущей сети Фреду Де Люку, которому на тот момент было 17 лет. Сам 34-летний Бак тогда работал физиком-ядерщиком.
Бизнес в результате вырос до более чем 40 000 точек, сегодня Subway опережает McDonald's по количеству заведений.
По данным Forbes, состояние Питера Бака оценивается в $1,7 млрд.