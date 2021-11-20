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Бизнес

Умер основатель Subway Питер Бак

Ведомости

Соучредитель сети ресторанов быстрого обслуживания Subway Питер Бак скончался 18 ноября в возрасте 90 лет, передает Forbes со ссылкой на сообщение компании. Причина смерти миллиардера не раскрывается.

О том, как Бак превратил магазин сэндвичей в Коннектикуте в гигантскую сеть, рассказал генеральный директор Subway Джон Чидси, отмечает издание. Чидси называет основателя сети «ярким примером преданного делу, практичным лидером и неотъемлемым членом семьи Subway».

В 1965 г. Бак дал $1000 на открытие ресторана сыну своего друга, сооснователю будущей сети Фреду Де Люку, которому на тот момент было 17 лет. Сам 34-летний Бак тогда работал физиком-ядерщиком.

Бизнес в результате вырос до более чем 40 000 точек, сегодня Subway опережает McDonald's по количеству заведений.  

По данным Forbes, состояние Питера Бака оценивается в $1,7 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных