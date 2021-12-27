«Газпром» неделю не бронировал мощности газопровода «Ямал-Европа»
«Газпром» не получал заявок со стороны европейских покупателей на поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа», поэтому не бронировал его мощности уже неделю, сообщил ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade. По газопроводу продолжаются реверсные поставки топлива из Германии в Польшу.
Компания в декабре бронирует на торгах допмощности по прокачке по газопроводу посуточно. Объем бронирования начал снижаться на прошлой неделе: на 17 декабря «Газпром» выкупил 27 млн кубометров, на субботу — 5,2 млн, на воскресенье — 4,2 млн, а на понедельник — минимальные за месяц 3,8 млн из предложенных на торгах 89,1 млн. Все предыдущие дни в декабре «Газпром» выкупал по 31,4 млн куб. м.
С понедельника «Газпром» и вовсе не резервирует мощности, поэтому с 21 декабря Ямал — Европа работает в реверсном режиме, качая газ из Германии в Польшу.
Президент России Владимир Путин объяснял ситуацию отсутствием заявок со стороны европейских покупателей. По его словам, реверсный режим позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.
Как выяснило агентство Bloomberg, «Газпром» сократил поставки из-за того, что некоторые европейские потребители, исчерпавшие свои лимиты на поставки по долгосрочным контрактам, не желают платить за дополнительные объемы по гораздо более высоким рыночным ценам.