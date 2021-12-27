«Газпром» неделю не бронировал мощности газопровода «Ямал-Европа»

Компания в декабре бронирует на торгах допмощности по прокачке по газопроводу посуточно. Объем бронирования начал снижаться на прошлой неделе: на 17 декабря «Газпром» выкупил 27 млн кубометров, на субботу — 5,2 млн, на воскресенье — 4,2 млн, а на понедельник — минимальные за месяц 3,8 млн из предложенных на торгах 89,1 млн. Все предыдущие дни в декабре «Газпром» выкупал по 31,4 млн куб. м.