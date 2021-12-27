Электронная площадка «Газпрома» не возобновит торги до конца года

«Газпром» уже неделю не бронирует мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа из-за отсутствия заявок на поставку газа со стороны европейских клиентов. В результате с 21 декабря газопровод работает в реверсном режиме по направлению из Германии в Польшу. Долгосрочный контракт «Газпрома» на транзит через Польшу истек год назад, с тех пор его мощности распределяются на основе месячных аукционов. В декабре российский холдинг резервирует мощности по прокачке посуточно.