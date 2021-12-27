Электронная площадка «Газпрома» не возобновит торги до конца года
С 27 по 31 декабря торги на площадке проводиться не будут. В последний раз они состоялись более двух месяцев назад — 13 октября.
Электронная торговая площадка «Газпром экспорта» предназначена для поставки физических объемов природного газа в Европу в дополнение к объемам, предусмотренным действующими среднесрочными и долгосрочными контрактами. В 2020 г. на площадке было реализовано около 27 млрд куб. м газа. По состоянию на сентябрь 2021 г. на ней было реализовано около 7,4 млрд куб. м с поставкой в текущем году.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что «Газпром» может возобновить спотовые продажи газа на площадке в ноябре - декабре, после заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) на территории России. Закачка газа в российские ПХГ была завершена 8 ноября.
«Газпром» уже неделю не бронирует мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа из-за отсутствия заявок на поставку газа со стороны европейских клиентов. В результате с 21 декабря газопровод работает в реверсном режиме по направлению из Германии в Польшу. Долгосрочный контракт «Газпрома» на транзит через Польшу истек год назад, с тех пор его мощности распределяются на основе месячных аукционов. В декабре российский холдинг резервирует мощности по прокачке посуточно.
При этом в компании называют обвинения в недостаточных объемах поставок газа в Европу «беспочвенными и неприемлемыми», отмечая, что готовы поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, цена в рамках которых ниже, чем цены на споте.
21 декабря «Нафтогаз Украины» направил в Еврокомиссию жалобу на «злоупотребление» «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Украинская компания утверждает, что «Газпром» резко уменьшил продажу природного газа на европейском спотовом рынке и «ограничивает возможности других компаний» поставлять дополнительные объемы газа в Европу. В частности, в «Нафтогазе» указали на недавнее решение российского холдинга не увеличивать транзит газа в ЕС через территорию Украины и прекращение торгов на электронной торговой площадке.