ФАС заявила о раскрытии сговора на рынке металлопроката
ФАС России признала семь компаний виновными в сговоре на рынке металлопроката, следует из публикации в Telegram-канале ведомства. Предприятия поддерживали цены на торгах на почти 2,7 млрд руб.
«»Сталепромышленная компания», «Сервисный центр металлопроката», «Предприятие Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения», «Металлоторговая компания Красо» вступили в сговор и поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой более 2,6 млрд руб.», — говорится в сообщении ФАС.
По данным ведомства, в отношении этих компаний будут возбуждены административные дела, на них наложат оборотные штрафы. ФАС также направит решение и материалы по делу в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.