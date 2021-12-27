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ФАС заявила о раскрытии сговора на рынке металлопроката

Ведомости

ФАС России признала семь компаний виновными в сговоре на рынке металлопроката, следует из публикации в Telegram-канале ведомства. Предприятия поддерживали цены на торгах на почти 2,7 млрд руб.

«»Сталепромышленная компания», «Сервисный центр металлопроката», «Предприятие Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения», «Металлоторговая компания Красо» вступили в сговор и поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой более 2,6 млрд руб.», — говорится в сообщении ФАС.

По данным ведомства, в отношении этих компаний будут возбуждены административные дела, на них наложат оборотные штрафы. ФАС также направит решение и материалы по делу в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных