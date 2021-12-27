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В ВТБ оценили чистый эффект от продажи акций «Магнита» в 26,8 млрд рублей

Ведомости

Чистый эффект от продажи ВТБ 17,28% акций ритейлера «Магнит» составил 26,8 млрд руб., заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает ТАСС. 

«Произошла реализация акций "Магнита", которыми группа [ВТБ] долгое время владела, и чистый эффект от реализации, то есть от сделки по продаже "Магнита", — 26,8 млрд руб. То есть значимая часть ноябрьской прибыли сформирована в виде результатов этой сделки», — сказал Пьянов. Согласно ноябрьской отчетности ВТБ по МСФО, чистая прибыль группы составила 28,9 млрд руб.

В 2018 г. ВТБ выкупил долю в «Магните» — 29,1% — у Сергея Галицкого, основавшего ритейлер в 1994 г. Сумма сделки составила примерно 138 млрд руб., или 4661 руб. за акцию. В мае 2008 г. ВТБ продал долю в 11,82% Marathon Group, стоимость пакета на тот момент оценивалась в 62,5 млрд руб. Исходя из цены покупки на момент сделки в 2018 г., оставшиеся 17,28% акций ВТБ стоили 81,9 млрд руб.

18 ноября ВТБ объявил о намерении выйти из капитала ритейлера, продав оставшиеся 17,28% акций «Магнита». 12,4% акций продано Marathon Group. Таким образом, доля Marathon Group должна вырасти до 29,2%. Однако для увеличения более 25% сделку должна согласовать Федеральная антимонопольная служба. Еще 4,9% акций было предложено институциональным и розничным инвесторам в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок по цене в 5700 руб. за бумагу. Торги 18 ноября начались с 6405 руб. за акцию.

Винокуров создал Marathon Group в 2017 г. Его партнером является выходец из входящей в консорциум «Альфа-групп» инвесткомпании А1 Сергей Захаров. До 2017 г. Винокуров сам был президентом А1, ранее – руководителем группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, до того – соруководителем российского офиса TPG. В 2008 г. Винокуров женился на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.

На данный момент «Магнит» является вторым по обороту российским ритейлером, его главный конкурент — владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и дискаунтеров «Чижик» Х5 Group. Выручка «Магнита» за 9 месяцев 2021 г. составила 1,3 трлн руб., EBITDA – 93 млрд руб. У X5 за указанный период выручка составила 1,6 трлн руб., EBITDA — 120,9 млрд руб. При этом «Магнит» превосходит X5 по числу магазинов: у «Магнита» 25 315 магазинов, в то время как у X5 — 18 648 магазинов по состоянию на 30 сентября 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных