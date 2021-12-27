В Китае с 2022 года уберут лимит на иностранный капитал в производстве легковых авто

Ранее доля китайской стороны в совместном производстве автомобилей должна была составлять не менее 50%, теперь это ограничение будет снято. Кроме того, со следующего года иностранные инвесторы смогут создавать в стране более двух совместных предприятий для производства одних и тех же автомобилей (сейчас можно создавать только два или одно такое СП).