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Бизнес

В Китае с 2022 года уберут лимит на иностранный капитал в производстве легковых авто

Ведомости

Начиная с 1 января 2022 г. в Китае разрешат иностранным компаниям иметь полный контроль над предприятиями, занимающимися производством легковых автомобилей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР и государственного комитета по развитию и реформам.

Ранее доля китайской стороны в совместном производстве автомобилей должна была составлять не менее 50%, теперь это ограничение будет снято. Кроме того, со следующего года иностранные инвесторы смогут создавать в стране более двух совместных предприятий для производства одних и тех же автомобилей (сейчас можно создавать только два или одно такое СП).

Нововведения были упомянуты в одном из заявлений правительства, в которых перечисляются отрасли с запретом на иностранные инвестиции, отмечает издание. Производство легковых автомобилей в этот перечень в последней редакции не вошло. В прошлогоднем сообщении говорилось, что ограничения на иностранный капитал в производстве легковых авто будут сняты с 2022 г.

В список по-прежнему входит 31 область, в которой действуют запреты или ограничения на иностранные инвестиции. К ним относятся, например, добыча редкоземельных металлов, а также производство фильмов и табачных изделий. Для инвестиций в китайские медицинские учреждения иностранные компании должны создавать СП с местными партнерами, которые обычно имеют контрольный пакет акций.

Ранее в декабре газета Financial Times сообщала, что китайское правительство собирается ужесточить правила привлечения иностранных инвестиций и листинга за рубежом для технологических компаний. В черный список, как ожидается, войдут стартапы, работающие в «уязвимых» отраслях: например, связанных с использованием данных или технологий, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности Китая. Нововведения распространятся на компании из этих секторов, использующие так называемую «структуру с переменной долей владения» (Variable Interest Entity), но уже существующие компании они не затронут.

Ранее по теме: FT: Китай ужесточит контроль над иностранными инвестициями в IT-стартапы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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