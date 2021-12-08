FT: Китай ужесточит контроль над иностранными инвестициями в IT-стартапы

VIE-структура используется для обхода запрета или ограничений на прямое владение иностранными инвесторами акций в китайских технологических стартапах. Перед выходом на иностранную биржу в офшоре регистрируется компания-пустышка, которая проводит IPO. Ей принадлежит созданная в Китае компания со 100% иностранными инвестициями, которой, в свою очередь, через несколько договоров подконтрольна основная компания. Эту схему ранее применяли такие китайские IT-корпорации, как Alibaba, Tencent, Pinduoduo и JD.com.