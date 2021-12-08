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Бизнес

FT: Китай ужесточит контроль над иностранными инвестициями в IT-стартапы

Ведомости

Китайское правительство собирается ужесточить правила привлечения иностранных инвестиций и листинга за рубежом для технологических компаний, сообщает Financial Tiems со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, над созданием «черного списка» работают представители Национальной комиссии развития и реформ, Министерства коммерции, а также ЦБ и регулятора рынка ценных бумаг. Ожидается, что его опубликуют до конца года.

В него войдут стартапы, работающие в «уязвимых» отраслях — например, связанных с использованием данных или технологий, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности Китая. Нововведения распространятся на компании из этих секторов, использующие так называемую «структуру с переменной долей владения» (VIE, Variable Interest Entity), но уже существующие компании они не затронут.

VIE-структура используется для обхода запрета или ограничений на прямое владение иностранными инвесторами акций в китайских технологических стартапах. Перед выходом на иностранную биржу в офшоре регистрируется компания-пустышка, которая проводит IPO. Ей принадлежит созданная в Китае компания со 100% иностранными инвестициями, которой, в свою очередь, через несколько договоров подконтрольна основная компания. Эту схему ранее применяли такие китайские IT-корпорации, как Alibaba, Tencent, Pinduoduo и JD.com.

В конце июля привлекать иностранный капитал через VIE запретили китайским компаниям из сектора частного образования. Агентство Bloomberg 1 декабря сообщало, что правительство обсуждает введение запрета на проведение IPO через эту схему, но при этом может разрешить листинги в Гонконге при условии одобрения со стороны регулирующих органов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных