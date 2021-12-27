Разработчик «Авифавира» заявил о его эффективности против «дельты» и «омикрона»

В настоящее время в России есть четыре препарата с этим действующим веществом, их используют для лечения пациентов с коронавирусом — «коронавир», «ковидолек», «арепливир» и «авифавир». Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что для лечения отдельных категорий пациентов используются препараты на основе вируснейтрализующих моноклональных антител, которые также показали свою эффективность.