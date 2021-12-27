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Разработчик «Авифавира» заявил о его эффективности против «дельты» и «омикрона»

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Препарат против коронавируса «Авифавир» (МНН: фавипиравир) эффективен при лечении пациентов с различными штаммами коронавируса, в том числе «дельты» и «омикрона», сообщила пресс-служба ЦВТ «Химрар» — разработчика препарата.

«Авифавир» воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов (RdRp), не подверженные мутациям, причем сразу по трем взаимодополняющим механизмам, в результате полностью блокируя вирусную инфекцию», — говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС).

В компании также отметили, что вирус не способен формировать сопротивляемость к фавипиравиру даже при его длительном воздействии на инфицированные клетки. Исследования подтвердили, что использование препарата в терапии коронавируса «демонстрирует улучшение состояния на 47%» при условии применения на ранней стадии заболевания.

«Авифавир» стал первым препаратом против коронавируса в России, он был одобрен Минздравом 30 мая 2020 г. Это также первый в мире препарат против коронавируса, содержащий активное действующее вещество фавипиравир. 17 сентября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на амбулаторное использование фавипиравира. Поставки препарата осуществляются в 15 стран мира.

Медицинский директор ГК «Химрар» Елена Якубова сообщила, что за последние 17 месяцев терапию фавипиравиром получили более 4 млн пациентов во всем мире, при этом отмечалась хорошая переносимость препарата, новых нежелательных явлений не зарегистрировано.

В настоящее время в России есть четыре препарата с этим действующим веществом, их используют для лечения пациентов с коронавирусом — «коронавир», «ковидолек», «арепливир» и «авифавир». Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что для лечения отдельных категорий пациентов используются препараты на основе вируснейтрализующих моноклональных антител, которые также показали свою эффективность.

Ранее по теме: Ракова заявила о высокой эффективности препарата от COVID-19 на основе антител

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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