Разработчик «Авифавира» заявил о его эффективности против «дельты» и «омикрона»
Препарат против коронавируса «Авифавир» (МНН: фавипиравир) эффективен при лечении пациентов с различными штаммами коронавируса, в том числе «дельты» и «омикрона», сообщила пресс-служба ЦВТ «Химрар» — разработчика препарата.
«Авифавир» воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов (RdRp), не подверженные мутациям, причем сразу по трем взаимодополняющим механизмам, в результате полностью блокируя вирусную инфекцию», — говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС).
В компании также отметили, что вирус не способен формировать сопротивляемость к фавипиравиру даже при его длительном воздействии на инфицированные клетки. Исследования подтвердили, что использование препарата в терапии коронавируса «демонстрирует улучшение состояния на 47%» при условии применения на ранней стадии заболевания.
«Авифавир» стал первым препаратом против коронавируса в России, он был одобрен Минздравом 30 мая 2020 г. Это также первый в мире препарат против коронавируса, содержащий активное действующее вещество фавипиравир. 17 сентября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на амбулаторное использование фавипиравира. Поставки препарата осуществляются в 15 стран мира.
Медицинский директор ГК «Химрар» Елена Якубова сообщила, что за последние 17 месяцев терапию фавипиравиром получили более 4 млн пациентов во всем мире, при этом отмечалась хорошая переносимость препарата, новых нежелательных явлений не зарегистрировано.
В настоящее время в России есть четыре препарата с этим действующим веществом, их используют для лечения пациентов с коронавирусом — «коронавир», «ковидолек», «арепливир» и «авифавир». Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что для лечения отдельных категорий пациентов используются препараты на основе вируснейтрализующих моноклональных антител, которые также показали свою эффективность.