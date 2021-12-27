Мэрия Москвы попросила сервисы такси не завышать цены во время праздников

В официальном письме, направленном в компании, также напомнили о необходимости размещения на передней панели в салоне такси информации о тарифах, чтобы пассажиры всегда могли свериться с ценой в приложении. В ведомстве пояснили, что в преддверии праздников и в праздничные дни агрегаторы часто завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже в поездке.