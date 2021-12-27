Мэрия Москвы попросила сервисы такси не завышать цены во время праздников
Дептранс Москвы направил официальные письма всем крупным агрегаторам такси и таксомоторным компаниям с просьбой заранее проинформировать пассажиров о возможном повышении стоимости поездки во время новогодних праздников, а также не завышать цены в этот период. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В мэрии подчеркнули, что во время новогодних праздников такси должно оставаться комфортным, доступным и удобным. «Мы понимаем, что законы не регулируют тарифы, и все же обращаемся к агрегаторам: очень просим вас устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и новогодних каникул», — говорится в сообщении.
В официальном письме, направленном в компании, также напомнили о необходимости размещения на передней панели в салоне такси информации о тарифах, чтобы пассажиры всегда могли свериться с ценой в приложении. В ведомстве пояснили, что в преддверии праздников и в праздничные дни агрегаторы часто завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже в поездке.
Ранее дептранс столицы объявил, что все уличные парковки в Москве, в том числе и в центре города, будут бесплатными с 31 декабря по 8 января. После окончания праздничных дней, 9 января, парковка будет бесплатной везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб./час днем и 200 руб./час ночью.