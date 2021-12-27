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Мэрия Москвы попросила сервисы такси не завышать цены во время праздников

Ведомости

Дептранс Москвы направил официальные письма всем крупным агрегаторам такси и таксомоторным компаниям с просьбой заранее проинформировать пассажиров о возможном повышении стоимости поездки во время новогодних праздников, а также не завышать цены в этот период. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В мэрии подчеркнули, что во время новогодних праздников такси должно оставаться комфортным, доступным и удобным. «Мы понимаем, что законы не регулируют тарифы, и все же обращаемся к агрегаторам: очень просим вас устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и новогодних каникул», — говорится в сообщении.

В официальном письме, направленном в компании, также напомнили о необходимости размещения на передней панели в салоне такси информации о тарифах, чтобы пассажиры всегда могли свериться с ценой в приложении. В ведомстве пояснили, что в преддверии праздников и в праздничные дни агрегаторы часто завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже в поездке.

Ранее дептранс столицы объявил, что все уличные парковки в Москве, в том числе и в центре города, будут бесплатными с 31 декабря по 8 января. После окончания праздничных дней, 9 января, парковка будет бесплатной везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб./час днем и 200 руб./час ночью.

Ранее по теме: Все парковки Москвы в новогодние праздники сделают бесплатными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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