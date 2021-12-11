Все парковки Москвы в новогодние праздники сделают бесплатными
Все уличные парковки в Москве, в том числе и в центре города, будут бесплатными с 31 декабря по 8 января, сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
После окончания праздничных дней, 9 января, парковка будет бесплатной везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб./час днем и 200 руб./час ночью.
«Просим водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно-опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам, – говорится в сообщении.
Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.
Цены на парковки в Москве выросли в апреле 2021 г., ранее час стоянки стоил 200 руб. В феврале прошлого года столичный дептранс постановил, что в Москве будет 1350 платных улиц. Это более трети всех дорог в старых границах Москвы (всего их около 3600).