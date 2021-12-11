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Все парковки Москвы в новогодние праздники сделают бесплатными

Ведомости

Все уличные парковки в Москве, в том числе и в центре города, будут бесплатными с 31 декабря по 8 января, сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале. 

После окончания праздничных дней, 9 января, парковка будет бесплатной везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб./час днем и 200 руб./час ночью.

«Просим водителей быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийно-опасные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам, – говорится в сообщении.

Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам. 

Цены на парковки в Москве выросли в апреле 2021 г., ранее час стоянки стоил 200 руб. В феврале прошлого года столичный дептранс постановил, что в Москве будет 1350 платных улиц. Это более трети всех дорог в старых границах Москвы (всего их около 3600).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных