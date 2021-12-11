Все парковки Москвы в новогодние праздники сделают бесплатными

Цены на парковки в Москве выросли в апреле 2021 г., ранее час стоянки стоил 200 руб. В феврале прошлого года столичный дептранс постановил, что в Москве будет 1350 платных улиц. Это более трети всех дорог в старых границах Москвы (всего их около 3600).