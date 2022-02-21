Рост оборота рынка ритуальных услуг стал максимальным за восемь лет

Оборот рынка ритуальных услуг в 2021 г. вырос на 12,5% по сравнению с 2020 г. и составил 80,4 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Показатель стал максимальным с 2013 г. Динамика оказалась ниже прироста уровня смертности, который в прошлом году составил 15,1% год к году до 2,44 млн человек.