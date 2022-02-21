Рост оборота рынка ритуальных услуг стал максимальным за восемь лет
Оборот рынка ритуальных услуг в 2021 г. вырос на 12,5% по сравнению с 2020 г. и составил 80,4 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Показатель стал максимальным с 2013 г. Динамика оказалась ниже прироста уровня смертности, который в прошлом году составил 15,1% год к году до 2,44 млн человек.
Причина дисбаланса — в стремлении россиян экономить на погребении, утверждают участники рынка. В «Ритуал.ру» изданию сообщили, что выручка компании осталась примерно на уровне 2020 г., потому что клиенты не готовы «к дополнительной финансовой нагрузке». Доходы сети похоронных домов «Журавли» выросли на 20% в годовом выражении из-за высокой инфляции, отметили там.
По данным Росстата, больше всего оборот рынка вырос в Московской области – на 53% до 6,3 млрд руб., тогда как в остальных регионах показатель вырос на 5-15%. В Москве оборот вырос на 6,8% год к году, а смертность – на 15%. В Подмосковье же показатель смертности увеличился на 10%.
Участники рынка предположили, что такой рост связан с тем, что москвичи стараются хоронить близких в области из-за более дешевых участков на кладбище. В Москве участок стоит не менее 200 000 руб., в Подмосковье – 70 000 руб. Глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК называл стоимость погребения в Москве. Средний чек там составляет 135 000 руб.
Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов отметил, что средний чек на похоронные услуги в Подмосковье в его компании составляет 75 000 руб. По мнению Болтунова, оборот отрасли с учетом теневой выручки в 2021 г. вырос на 20-25% до 300 млрд руб. Бурмистров отметил, что оборот рынка во всех регионах должен был вырасти минимум на 50% с учетом инфляции и смертности.