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Андрей Гурьев ушел с поста гендиректора «Фосагро»

Ведомости

Генеральный директор российской компании-производителя удобрений «Фосагро» Андрей Гурьев покинул свой пост, сообщает пресс-служба компании. На его место назначен заместитель гендиректора Михаил Рыбников.

«Совет директоров ПАО «Фосагро» принял отставку генерального директора Андрея Андреевича Гурьева и назначил на этот пост Михаила Рыбникова», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Андрей Гурьев занял должность генерального директора «Фосагро» в августе 2013 г. 9 марта текущего года он попал в список персональных санкций Евросоюза в отношении 160 россиян из-за проведения Россией военной операции на Украине.

Помимо Гурьева, в санкционный список попали, в частности, основной владелец и председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский с семьей, совладелец «Русагро» Вадим Мошкович, основатель «Сибирской угольной энергетической компании» Андрей Мельниченко, основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин и его сын автогонщик Никита Мазепин, гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, глава VK Владимир Кириенко, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, глава «Роснано» Сергей Куликов, а также основной владелец Marathon Group Александр Винокуров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных