Андрей Гурьев ушел с поста гендиректора «Фосагро»
Генеральный директор российской компании-производителя удобрений «Фосагро» Андрей Гурьев покинул свой пост, сообщает пресс-служба компании. На его место назначен заместитель гендиректора Михаил Рыбников.
«Совет директоров ПАО «Фосагро» принял отставку генерального директора Андрея Андреевича Гурьева и назначил на этот пост Михаила Рыбникова», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Андрей Гурьев занял должность генерального директора «Фосагро» в августе 2013 г. 9 марта текущего года он попал в список персональных санкций Евросоюза в отношении 160 россиян из-за проведения Россией военной операции на Украине.
Помимо Гурьева, в санкционный список попали, в частности, основной владелец и председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский с семьей, совладелец «Русагро» Вадим Мошкович, основатель «Сибирской угольной энергетической компании» Андрей Мельниченко, основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин и его сын автогонщик Никита Мазепин, гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, глава VK Владимир Кириенко, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, глава «Роснано» Сергей Куликов, а также основной владелец Marathon Group Александр Винокуров.