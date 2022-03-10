Андрей Гурьев ушел с поста гендиректора «Фосагро»

Помимо Гурьева, в санкционный список попали, в частности, основной владелец и председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский с семьей, совладелец «Русагро» Вадим Мошкович, основатель «Сибирской угольной энергетической компании» Андрей Мельниченко, основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин и его сын автогонщик Никита Мазепин, гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, глава VK Владимир Кириенко, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, глава «Роснано» Сергей Куликов, а также основной владелец Marathon Group Александр Винокуров.