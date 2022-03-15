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Бизнес

Глава Союза предпринимателей Франции заявил о планах «Ашана» остаться в России

Ведомости

Французская торговая корпорация Auchan Holding, представленная в России сетью «Ашан», DIY-ритейлер Leroy Merlin и нефтегазовая компания TotalEnergies не собираются уходить с российского рынка, как это сделали многие западные организации, сообщил в интервью BFMTV глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.

«Во французских компаниях работают 160 000 сотрудников», — сказал он, перед этим положительно ответив на вопрос о планах компаний остаться в России. «Вы знаете, некоторым американским компаниям, в которых работает 10 человек, — Netflix или другим — легко сказать «я закрываюсь» и отвести себе прекрасную роль», — добавил он.

Ру де Безье подчеркнул, что ответственность французских компаний как работодателей — выплатить зарплату сотрудникам и «накормить потребителей». Он напомнил, что указанные предприятия работают как в России, так и на Украине.

«В любом случае мы следуем рекомендациям нашего правительства, и оно не просит нас закрыться», — пояснил глава союза.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

По данным Йельского университета на 15 марта, с начала военной операции деятельность на российском рынке приостановили или полностью ушли с него примерно 380 компаний. Речь идет о представителях разных сфер, в том числе продуктового ритейла, брендов одежды, косметики, товаров для дома и прочего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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