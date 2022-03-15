Глава Союза предпринимателей Франции заявил о планах «Ашана» остаться в России
Французская торговая корпорация Auchan Holding, представленная в России сетью «Ашан», DIY-ритейлер Leroy Merlin и нефтегазовая компания TotalEnergies не собираются уходить с российского рынка, как это сделали многие западные организации, сообщил в интервью BFMTV глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.
«Во французских компаниях работают 160 000 сотрудников», — сказал он, перед этим положительно ответив на вопрос о планах компаний остаться в России. «Вы знаете, некоторым американским компаниям, в которых работает 10 человек, — Netflix или другим — легко сказать «я закрываюсь» и отвести себе прекрасную роль», — добавил он.
Ру де Безье подчеркнул, что ответственность французских компаний как работодателей — выплатить зарплату сотрудникам и «накормить потребителей». Он напомнил, что указанные предприятия работают как в России, так и на Украине.
«В любом случае мы следуем рекомендациям нашего правительства, и оно не просит нас закрыться», — пояснил глава союза.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
По данным Йельского университета на 15 марта, с начала военной операции деятельность на российском рынке приостановили или полностью ушли с него примерно 380 компаний. Речь идет о представителях разных сфер, в том числе продуктового ритейла, брендов одежды, косметики, товаров для дома и прочего.