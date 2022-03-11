Решетников выразил понимание заморозившим инвестиции в России иностранным компаниям

На этом фоне Минэкономразвития предложило меры по сохранению зарубежных компаний в России. Согласно законопроекту, который должен быть внесен в Госдуму в ближайшее время, в организации, где более 25% принадлежат иностранным лицам, может быть по решению суда введено внешнее управление. В отношении компаний в этом случае применят обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества и численности сотрудников, акции же «заморозят». Если в итоге в течение пяти дней после обращения в суд иностранный собственник откажется возобновить деятельность или продать свою долю, через три месяца после введения временной администрации компанию выставят на торги, а на ее основе создадут новую.