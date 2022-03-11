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Экономика

Решетников выразил понимание заморозившим инвестиции в России иностранным компаниям

Ведомости

Минэкономразвития с понимаем относится к зарубежным компаниям, которые сейчас из-за давления заморозили свои инвестиции в российскую экономику, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава ведомства Максим Решетников.

«Для нас это тоже неприятно, когда говорят о заморозке инвестиций, но мы с пониманием к этому относимся, потому что понимаем, насколько там давление идет. Под давлением этого компании говорят: «Мы заморозили некие инвестиции». Но продолжают производство», — сказал он.

Министр отметил, что российское правительство продолжит создавать необходимые условия для развития иностранных компаний, оставшихся в стране. Речь идет о тех, которые «честно выполняют» обязательства перед потребителями, собственными коллективами и российской экономикой в целом, пояснил Решетников.

По данным Йельского университета на 10 марта, с 24 февраля — после того, как Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине, — о приостановке или прекращения деятельности на российском рынке заявили более 330 иностранных компаний. Среди них оказались автомобильные и продуктовые бренды, организации ИТ-отрасли, ритейлеры из разных сфер.

На этом фоне Минэкономразвития предложило меры по сохранению зарубежных компаний в России. Согласно законопроекту, который должен быть внесен в Госдуму в ближайшее время, в организации, где более 25% принадлежат иностранным лицам, может быть по решению суда введено внешнее управление. В отношении компаний в этом случае применят обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества и численности сотрудников, акции же «заморозят». Если в итоге в течение пяти дней после обращения в суд иностранный собственник откажется возобновить деятельность или продать свою долю, через три месяца после введения временной администрации компанию выставят на торги, а на ее основе создадут новую.

Мера на данный момент может быть применена к 59 компаниям, рассказали ранее в организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива». Среди таковых — Apple, IBM, IKEA, H&M, McDonald's, Microsoft, Porsche, Shell, Toyota и Volkswagen. В перспективе список могут расширить.

Вчера инициативу поддержал президент России Владимир Путин. По его словам, предприятия следует передавать тем, «кто работать хочет».

Ранее по теме: Путин поддержал введение внешнего управления в уходящих из России компаниях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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