В России выросли продажи презервативов
Продажи презервативов в российских аптеках с 28 февраля по 6 марта выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РБК со ссылкой на аналитиков DSM Group. По подсчетам аналитиков, продажи выросли до 540 700 упаковок в натуральном выражении, в денежном спрос вырос на 32% до 184,1 млн руб., говорится в исследовании. С 21 по 27 февраля 2022 г. натуральные продажи снизились год к году на 0,2%, до 460 000 упаковок.
Рост продаж презервативов за последние две недели подтвердили в сети аптек «36,6»: продажи увеличились почти на 26% по сравнению с предыдущими неделями. NielsenIq сообщил, что за первую неделю марта продажи презервативов выросли на 11,4%. Менеджер в одном из крупнейших продовольственных ритейлеров также рассказал о росте показателя на 30%. РБК направил запросы в X5 и «Магнит».
На Ozon в первой половине марта продажи выросли в натуральном выражении на 33% по сравнению с предыдущими двумя неделями. Популярностью пользуются большие упаковки по 12, 18 и 30 штук, добавили в компании. На Wildberries продажи с 1 по 14 марта выросли на 170% в годовом выражении, чаще всего пользователи покупают упаковки по 12-15 штук стоимостью 400-600 руб. Издание направило запрос производителю Durex и Contex – компании Reckitt.
По словам собеседника издания в крупной торговой сети, цены на презервативы пока не изменились, однако поставщики уведомили о росте отпускной цены на 15% с начала апреля. Представители интим-магазинов подтвердили, что закупочная цена выросла, в том числе из-за роста курса евро и доллара. В Ozon отметили, что отслеживают динамику цен относительно рыночного уровня и просят продавцов изменить стоимость, если она необоснованно завышена.
В интернет-магазинах стоимость презервативов марки Durex (одного и того же вида и с одним и тем же количеством товара в одной упаковке) колеблется от 800 руб. до 3000–4000 руб. На площадке «Яндекс. Маркет» можно найти примеры, когда одна упаковка Durex Invisible (12 штук) стоит более 4000 руб., в одном из краснодарских магазинов сети Spar цена упаковки Durex Elite (12 штук) достигает 5000 руб., пишет издание.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) изданию сообщили, что цены на продукцию для личной гигиены и контрацепции не регулируются государством и устанавливаются ритейлерами самостоятельно.