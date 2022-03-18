В России выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в российских аптеках с 28 февраля по 6 марта выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РБК со ссылкой на аналитиков DSM Group. По подсчетам аналитиков, продажи выросли до 540 700 упаковок в натуральном выражении, в денежном спрос вырос на 32% до 184,1 млн руб., говорится в исследовании. С 21 по 27 февраля 2022 г. натуральные продажи снизились год к году на 0,2%, до 460 000 упаковок.