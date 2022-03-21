Роспотребнадзор признал незаконным сервисный сбор Delivery Club
Роспотребнадзор признал незаконным взимание с пользователей Delivery Club сервисного сбора в обязательном порядке, следует из решения управления Роспотребнадзора по Москве.
В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Деливери клаб» Роспотребнадзор установил, что компания включила в договор об оказании услуг условия, «ущемляющие права потребителя» в соответствии с законом «О защите прав потребителей». А именно - по мнению ведомства, компания нарушила запрет на оказание дополнительных услуг за дополнительную плату без предоставления пользователям возможности отказаться от них.
«Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату», — следует из решения ведомства. За выявленные нарушения «Деливери клаб» был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 руб., также компании было внесено представление об устранении нарушения.
Компания, в свою очередь, обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском об оспаривании решения ведомства, однако 5 марта суд в удовлетворении иска отказал, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
В пресс-службе Delivery Club сообщили «Ведомостям», что компания не согласна с эти решением и намерена его обжаловать.
«Сервисный сбор — общепринятая мировая практика не только для сервисов доставки еды, но и для такси, туристических сервисов и e-commerce компаний из других сегментов. Сервисный сбор — это не дополнительная услуга, а плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды сервиса. Его внедрение необходимо для финансирования технологического развития и поддержания приложения», — сообщили в пресс-службе сервиса.
Delivery Club начал взимать сервисный сбор с пользователей с мая 2021 г. Тогда компания начала его тестирование, сумма сервисного сбора не превышала 29 руб.
Аналогичный сервисный сбор в октябре 2021 г. ввела «Яндекс.Еда». Представитель сервиса также пояснял «Ведомостям», что «сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса».