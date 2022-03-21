Роспотребнадзор признал незаконным сервисный сбор Delivery Club

«Сервисный сбор — общепринятая мировая практика не только для сервисов доставки еды, но и для такси, туристических сервисов и e-commerce компаний из других сегментов. Сервисный сбор — это не дополнительная услуга, а плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды сервиса. Его внедрение необходимо для финансирования технологического развития и поддержания приложения», — сообщили в пресс-службе сервиса.