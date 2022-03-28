SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву
Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила рейсы между Шри-Ланкой и Москвой из-за ограничений на эксплуатацию самолетов, говорится на сайте компании.
В сообщении говорится, что были введены финансовые ограничения и ограничения по страхованию самолетов, которые направляются в Россию, из-за спецоперации на Украине. Это непосредственно влияет на полеты SriLankan Airlines в Москву, поэтому их приостановят до дальнейшего уведомления.
«SriLankan продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить свою деятельность, как только условия улучшатся», — отметили в компании.
Ранее западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них.