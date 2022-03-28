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SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву

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Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила рейсы между Шри-Ланкой и Москвой из-за ограничений на эксплуатацию самолетов, говорится на сайте компании.

В сообщении говорится, что были введены финансовые ограничения и ограничения по страхованию самолетов, которые направляются в Россию, из-за спецоперации на Украине. Это непосредственно влияет на полеты SriLankan Airlines в Москву, поэтому их приостановят до дальнейшего уведомления.

«SriLankan продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить свою деятельность, как только условия улучшатся», — отметили в компании.

До прекращения полетов Шри-Ланка выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой. 22 марта «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов на Шри-Ланку и обратно с 8 апреля. Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 из «Шереметьево».

Ранее западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них.

Ранее по теме: За границей арестовали 78 самолетов российских авиакомпаний из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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