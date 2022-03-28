SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву

В сообщении говорится, что были введены финансовые ограничения и ограничения по страхованию самолетов, которые направляются в Россию, из-за спецоперации на Украине. Это непосредственно влияет на полеты SriLankan Airlines в Москву, поэтому их приостановят до дальнейшего уведомления.