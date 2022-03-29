OBI назвала сроки открытия магазинов в России
Немецкая сеть магазинов товаров для дома и сада OBI откроется в Москве и Санкт-Петербурге через несколько дней, в течение двух недель откроются все 27 магазинов в России, сообщил директор по закупкам компании Максим Суравегин на форуме DIY в Москве.
«OBI работает над устранением технического сбоя. Через несколько дней откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге, в течение двух недель — все 27 гипермаркетов», — заявил Суравегин. Заказы можно будет делать примерно через две недели.
По словам Суравегина, все сотрудники продолжают получать зарплату и даже получили бонусы за 2021 г. Он отказался комментировать «Ведомостям», какие варианты российское подразделение OBI рассматривает для продолжения своей деятельности в России, сказал лишь, что «есть несколько сценариев». «Цветы будут», — пошутил Суравегин.
Иностранные компании, в том числе IKEA и OBI, начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. Французская сеть товаров для ремонта Leroy Merlin заявила, что не планирует прекращать работу в России.
23 марта ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что прокуратура направила предостережения для недопущения нарушений прав сотрудников компаниям IKEA и OBI, а также производителям Michelin, Grundfos и JCB.