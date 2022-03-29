OBI назвала сроки открытия магазинов в России

Иностранные компании, в том числе IKEA и OBI, начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. Французская сеть товаров для ремонта Leroy Merlin заявила, что не планирует прекращать работу в России.