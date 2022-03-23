ТАСС: компании IKEA и OBI получили предостережения прокуратуры
Прокуратура направила предостережения для недопущения нарушений прав сотрудников компаниям IKEA и OBI, а также производителям Michelin, Grundfos и JCB, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Предостережения для недопущения нарушений трудовых прав сотрудников и налогового законодательства объявлены компаниям IKEA и OBI, французскому производителю шин Michelin, производителю строительной и сельскохозяйственной техники JCB и датскому производителю насосного оборудования Grundfos. Также вскоре будет объявлено предостережение американскому производителю 3М и шведской компании H&M», — сказал собеседник агентства.
Генпрокуратура России ранее поручила организовать ежедневный мониторинг соблюдения законодательства организациями, которые находятся под иностранным влиянием и осуществляют деятельность на территории Московской области.
Иностранные компании, в том числе IKEA и OBI, начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д.