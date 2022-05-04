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Бизнес

Инжиниринговая компания Emerson решила уйти из России

Ведомости

Американская корпорация Emerson Electric намерена покинуть российский рынок, следует из финансового отчета компании. В настоящее Emerson рассматривает вариант продажи дочерней промышленной группы «Метран». 

«Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках данного процесса мы изучаем стратегические варианты продажи ''Метрана'', нашей российской дочерней компании», — отмечено в отчете. В компании заявили о стремлении к упорядоченной передаче активов и поддержке своих сотрудников. Emerson также прекратила все новые инвестиции в Россию во исполнение санкций.

В 2004 г. Emerson Electric приобрела 44% акций АО «Промышленная группа "Метран", ведущего российского производителя средств автоматизации технологических процессов, в 2009 г. — стала его единственным владельцем.

Предприятие выпускает средства измерений — датчики давления, температуры, уровня, расхода, средства коммуникации, решения для метрологического обеспечения предприятий. У компании есть обособленное подразделение в Санкт-Петербурге, представительства в Иркутской области, Пермском крае, а также дочернее АО «Метран-Экспорт» в Челябинске.

Некоторые иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета, таких компаний уже более 1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных