Разработчик World of Tanks продал бизнес в России и Белоруссии

С 1 июля 2022 г. в Белоруссии вступил в силу запрет собственникам из недружественных стран отчуждать доли в уставных фондах 190 компаний без одобрения минфина Белоруссии. В этот список попала и кипрская Wargaming. Но компании удалось продать бизнес до вступления запрета в силу.