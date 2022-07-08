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Бизнес

Разработчик World of Tanks продал бизнес в России и Белоруссии

Ведомости

Игровая студия Wargaming, являющаяся разработчиком World of Tanks, продала доли в своих российской и белорусской компаниях. На это обратило внимание белорусское издание dev.by.

С 1 июля кипрская компания Wargaming больше не владеет долями в российской компании «Леста» и белорусской — «Гейм стрим». Новым собственником «Леста» (100%) и «Гейм стрим» (91,84%) стал Малик Хатажаев — бывший гендиректор «Леста», пишет издание.

Хатажаев 12 лет занимал должность главы компании. В середине июня пост гендиректора занял Юрий Сухарев. С 28 июня Малик Хатажаев стал владельцем «Леста». В «Гейм стрим» миноритарными владельцами также остались Светлана Петрова с Украины и Лариса Котикова из Белоруссии.

С 1 июля 2022 г. в Белоруссии вступил в силу запрет собственникам из недружественных стран отчуждать доли в уставных фондах 190 компаний без одобрения минфина Белоруссии. В этот список попала и кипрская Wargaming. Но компании удалось продать бизнес до вступления запрета в силу.

В начале апреля Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. С 31 марта разработчик передал игровой бизнес в обеих странах под управление Lesta Studio. В компании отметили, что не получили прибыли от передачи видеоигрового бизнеса. Напротив, ожидалось, что из-за такого решения студия понесет существенные убытки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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