Китай оштрафовал Alibaba и Tencent за нарушения антимонопольного законодательства
Главное управление Китая по контролю и регулированию рынка наложило штрафы на технологических гигантов Alibaba и Tencent, а также ряд других компаний за несоблюдение антимонопольных правил о раскрытии транзакций. Об этом со ссылкой на регулятора КНР сообщает Reuters.
Китайский регулятор обнародовал список из 28 сделок, нарушающих правила. В частности, у Alibaba было пять таких сделок, в том числе покупка в 2021 г. акций ее дочерней компании, потоковой платформы Youku Tudou. Tencent допустила нарушения в 12 транзакциях.
По данным Bloomberg, которое также ссылается на регулятора, Tencent была оштрафована на 6 млн юаней ($896 245), а Alibaba придется выплатить 2,5 млн юаней ($378 675).
Согласно антимонопольному законодательству КНР, штраф в каждом случае может достигать 500 000 юаней ($74 688). Таким образом, обе компании были оштрафованы на максимальную сумму.
В ноябре прошлого года китайский регулятор заявил о наложении штрафов в размере 500 000 юаней ($78 000) на Alibaba, Baidu, JD.com и другие китайские IT-компании, сообщал Reuters. Среди незадекларированных сделок называлась покупка Alibaba фирмы AutoNavi, соглашение между Baidu и автопроизводителем Zhejiang Geely Holdings о совместной разработке электромобилей и приобретение Alibaba в 2018 г. 44% акций платформы для онлайн-доставки еды Ele.me.
В марте The Wall Street Journal сообщала, что Tencent Holdings грозит рекордный штраф за нарушение требований ЦБ КНР в области антиотмывочного законодательства.