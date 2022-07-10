Китай оштрафовал Alibaba и Tencent за нарушения антимонопольного законодательства

В ноябре прошлого года китайский регулятор заявил о наложении штрафов в размере 500 000 юаней ($78 000) на Alibaba, Baidu, JD.com и другие китайские IT-компании, сообщал Reuters. Среди незадекларированных сделок называлась покупка Alibaba фирмы AutoNavi, соглашение между Baidu и автопроизводителем Zhejiang Geely Holdings о совместной разработке электромобилей и приобретение Alibaba в 2018 г. 44% акций платформы для онлайн-доставки еды Ele.me.