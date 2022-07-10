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Китай оштрафовал Alibaba и Tencent за нарушения антимонопольного законодательства

Ведомости

Главное управление Китая по контролю и регулированию рынка наложило штрафы на технологических гигантов Alibaba и Tencent, а также ряд других компаний за несоблюдение антимонопольных правил о раскрытии транзакций. Об этом со ссылкой на регулятора КНР сообщает Reuters.

Китайский регулятор обнародовал список из 28 сделок, нарушающих правила. В частности, у Alibaba было пять таких сделок, в том числе покупка в 2021 г. акций ее дочерней компании, потоковой платформы Youku Tudou. Tencent допустила нарушения в 12 транзакциях.

По данным Bloomberg, которое также ссылается на регулятора, Tencent была оштрафована на 6 млн юаней ($896 245), а Alibaba придется выплатить 2,5 млн юаней ($378 675).

Согласно антимонопольному законодательству КНР, штраф в каждом случае может достигать 500 000 юаней ($74 688). Таким образом, обе компании были оштрафованы на максимальную сумму.

В ноябре прошлого года китайский регулятор заявил о наложении штрафов в размере 500 000 юаней ($78 000) на Alibaba, Baidu, JD.com и другие китайские IT-компании, сообщал Reuters. Среди незадекларированных сделок называлась покупка Alibaba фирмы AutoNavi, соглашение между Baidu и автопроизводителем Zhejiang Geely Holdings о совместной разработке электромобилей и приобретение Alibaba в 2018 г. 44% акций платформы для онлайн-доставки еды Ele.me.

В марте The Wall Street Journal сообщала, что Tencent Holdings грозит рекордный штраф за нарушение требований ЦБ КНР в области антиотмывочного законодательства. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных