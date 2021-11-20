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Бизнес

Китай оштрафовал Alibaba за нарушения антимонопольного законодательства

Ведомости

Главное управление Китая по контролю и регулированию рынка заявило о наложении штрафов в размере 500 000 юаней ($78 000) на Alibaba, Baidu, JD.com и другие китайские IT-компании, сообщает Reuters. 

Компании не сообщили властям о 43 сделках, заключенных с 2012 года, и тем самым нарушили антимонопольное законодательство. Alibaba, Baidu и JD.com будут оштрафованы на максимально возможную по закону КНР сумму.

Среди незадекларированных сделок называется покупка Alibaba в 2014 году китайской цифровой картографической и навигационной фирмы AutoNavi, соглашение 2021 года между Baidu и китайским автопроизводителем Zhejiang Geely Holdings о совместной разработке электромобилей и приобретение Alibaba в 2018 году 44% акций платформы для онлайн-доставки еды Ele.me.

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Китай ужесточает контроль над интернет-платформами, изменяя принципу невмешательства и ссылаясь на риск злоупотребления рыночной властью с целью подавления конкуренции, неправомерного использования данных потребителей и нарушения их прав, говорится в статье.

Весной этого года китайская Alibaba Group получила операционный убыток в I квартале в размере $1,2 млрд (7,7 млрд юаней) впервые с того момента, как стала публичной в 2014 г., писал Reuters. 

Компания получила убыток из-за того, что в начале года государственное управление по контролю за рынком Китая оштрафовало Alibaba почти на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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