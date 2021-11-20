Китай оштрафовал Alibaba за нарушения антимонопольного законодательства
Главное управление Китая по контролю и регулированию рынка заявило о наложении штрафов в размере 500 000 юаней ($78 000) на Alibaba, Baidu, JD.com и другие китайские IT-компании, сообщает Reuters.
Компании не сообщили властям о 43 сделках, заключенных с 2012 года, и тем самым нарушили антимонопольное законодательство. Alibaba, Baidu и JD.com будут оштрафованы на максимально возможную по закону КНР сумму.
Среди незадекларированных сделок называется покупка Alibaba в 2014 году китайской цифровой картографической и навигационной фирмы AutoNavi, соглашение 2021 года между Baidu и китайским автопроизводителем Zhejiang Geely Holdings о совместной разработке электромобилей и приобретение Alibaba в 2018 году 44% акций платформы для онлайн-доставки еды Ele.me.
Китай ужесточает контроль над интернет-платформами, изменяя принципу невмешательства и ссылаясь на риск злоупотребления рыночной властью с целью подавления конкуренции, неправомерного использования данных потребителей и нарушения их прав, говорится в статье.
Весной этого года китайская Alibaba Group получила операционный убыток в I квартале в размере $1,2 млрд (7,7 млрд юаней) впервые с того момента, как стала публичной в 2014 г., писал Reuters.
Компания получила убыток из-за того, что в начале года государственное управление по контролю за рынком Китая оштрафовало Alibaba почти на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.