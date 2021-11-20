Китай оштрафовал Alibaba за нарушения антимонопольного законодательства

Среди незадекларированных сделок называется покупка Alibaba в 2014 году китайской цифровой картографической и навигационной фирмы AutoNavi, соглашение 2021 года между Baidu и китайским автопроизводителем Zhejiang Geely Holdings о совместной разработке электромобилей и приобретение Alibaba в 2018 году 44% акций платформы для онлайн-доставки еды Ele.me.