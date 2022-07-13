Газета
Бизнес

Гейтс передаст $20 млрд своему благотворительному фонду

Ведомости

Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что планирует передать $20 млрд своему благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation, сообщил предприниматель в Twitter. 

«Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира», – написал Гейтс. 

Сейчас состояние предпринимателя оценивается в $129 млрд, он занимает 4 строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes, опубликованном в апреле 2022 г. 

Гейтс добавил, что в ближайший месяц перечислит фонду $20 млрд в рамках расширения его деятельности. «Мы планируем увеличить наши расходы с чуть менее $6 млрд сегодня до $9 млрд к 2026 году. Чтобы сделать это увеличение возможным, я перечислю в фонд $20 млрд в этом месяце», — отметил предприниматель.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс был создан в 2020 г. По случаю 20-летнего юбилея супруги сообщили, что за все время существования фонда они передали $53,8 млрд, почти половина (45%) этих средств была направлена на достижение целей глобального развития, треть (29%) – на здравоохранение, 16% – на образование в США и 10% – на иные благотворительные цели. 

Одним из главных инвесторов фонда является миллиардер Уоррен Баффет. Еще в 2006 г. он пообещал, что направит на благотворительность почти все свое состояние – 85% акций инвестиционной компании Berkshire Hathaway. На тот момент пакет акций оценивался в $37,1 млрд, из них $30,7 млрд ушли в Bill & Melinda Gates Foundation. Состояние Баффета оценивается в $118 млрд, он занимает 5 место в рейтинге Forbes.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Bloomberg: 500 богатейших людей потеряли $1,4 трлн с начала года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных