Гейтс передаст $20 млрд своему благотворительному фонду

Фонд Билла и Мелинды Гейтс был создан в 2020 г. По случаю 20-летнего юбилея супруги сообщили, что за все время существования фонда они передали $53,8 млрд, почти половина (45%) этих средств была направлена на достижение целей глобального развития, треть (29%) – на здравоохранение, 16% – на образование в США и 10% – на иные благотворительные цели.