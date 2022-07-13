Гейтс передаст $20 млрд своему благотворительному фонду
«Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира», – написал Гейтс.
Сейчас состояние предпринимателя оценивается в $129 млрд, он занимает 4 строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes, опубликованном в апреле 2022 г.
Гейтс добавил, что в ближайший месяц перечислит фонду $20 млрд в рамках расширения его деятельности. «Мы планируем увеличить наши расходы с чуть менее $6 млрд сегодня до $9 млрд к 2026 году. Чтобы сделать это увеличение возможным, я перечислю в фонд $20 млрд в этом месяце», — отметил предприниматель.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс был создан в 2020 г. По случаю 20-летнего юбилея супруги сообщили, что за все время существования фонда они передали $53,8 млрд, почти половина (45%) этих средств была направлена на достижение целей глобального развития, треть (29%) – на здравоохранение, 16% – на образование в США и 10% – на иные благотворительные цели.
Одним из главных инвесторов фонда является миллиардер Уоррен Баффет. Еще в 2006 г. он пообещал, что направит на благотворительность почти все свое состояние – 85% акций инвестиционной компании Berkshire Hathaway. На тот момент пакет акций оценивался в $37,1 млрд, из них $30,7 млрд ушли в Bill & Melinda Gates Foundation. Состояние Баффета оценивается в $118 млрд, он занимает 5 место в рейтинге Forbes.
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