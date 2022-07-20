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ФАС предложила новые меры для пресечения необоснованного роста цен

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует ввести запрет на согласованные действия компаний, приводящие к необоснованному росту цен. Такой проект закона появился на портале проектов нормативных правовых актов. 

Отмечается, что речь в документе идет о повышении цен более чем на 30% в течение 60 календарных дней. Изменения будут фиксироваться Минэкономразвития РФ, а заключение будет направляться в правительство РФ. На основании решения правительства служба будет оценивать действия компании на предмет необоснованного повышения цен.

«Разработанный ведомством законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение предпринимателей и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ФАС. 

В пресс-службе пояснили, что сначала нарушителей ждет предупреждение. Если они его выполнят, то административная ответственность им не грозит. Уточняется, что если проект примут, то предложенные изменения будут действовать до конца 2024 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных