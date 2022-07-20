ФАС предложила новые меры для пресечения необоснованного роста цен
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует ввести запрет на согласованные действия компаний, приводящие к необоснованному росту цен. Такой проект закона появился на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что речь в документе идет о повышении цен более чем на 30% в течение 60 календарных дней. Изменения будут фиксироваться Минэкономразвития РФ, а заключение будет направляться в правительство РФ. На основании решения правительства служба будет оценивать действия компании на предмет необоснованного повышения цен.
«Разработанный ведомством законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение предпринимателей и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ФАС.
В пресс-службе пояснили, что сначала нарушителей ждет предупреждение. Если они его выполнят, то административная ответственность им не грозит. Уточняется, что если проект примут, то предложенные изменения будут действовать до конца 2024 г.
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