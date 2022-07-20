МТС закрыла сделку по приобретению разработчика Webinar
Webinar будет функционировать как отдельная структура в группе МТС, при этом команда сотрудников сохранится в прежнем составе.
Сделка по приобретению Webinar даст МТС возможность создать отечественный аналог платформы для онлайн-конференций Zoom, отмечает первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.
«Рынок видео-конференц-связи в России растет опережающими темпами, драйвером этого процесса стал переход компаний на удаленную работу в пандемию и идущий полным ходом процесс импортозамещения. Иностранные компании уходят с российского рынка, на их место должны прийти качественные решения отечественных компаний», — добавила Галактионова.
Webinar основан в 2008 г. Число пользователей превысило 22 млн по итогам прошлого года, клиентами компании стало более 10 000 организаций. Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.
Реестр российского ПО был создан в начале 2016 г. Сейчас в него входит около 13 900 продуктов и 4400 правообладателей. Те, кто вошел в реестр, получают преференции при госзакупках и возможность сократить ставку налога на прибыль с 20 до 3%, а также уплачивать страховые взносы в размере 7,6% вместо 14%.
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