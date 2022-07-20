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МТС закрыла сделку по приобретению разработчика Webinar

Ведомости

Сотовый оператор МТС закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций российского разработчика решений для видеовстреч и онлайн-мероприятий Webinar, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. Сумма сделки не называется.

Webinar будет функционировать как отдельная структура в группе МТС, при этом команда сотрудников сохранится в прежнем составе. 

Сделка по приобретению Webinar даст МТС возможность создать отечественный аналог платформы для онлайн-конференций Zoom, отмечает первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова. 

«Рынок видео-конференц-связи в России растет опережающими темпами, драйвером этого процесса стал переход компаний на удаленную работу в пандемию и идущий полным ходом процесс импортозамещения. Иностранные компании уходят с российского рынка, на их место должны прийти качественные решения отечественных компаний», — добавила Галактионова.

Webinar основан в 2008 г. Число пользователей превысило 22 млн по итогам прошлого года, клиентами компании стало более 10 000 организаций. Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.

Реестр российского ПО был создан в начале 2016 г. Сейчас в него входит около 13 900 продуктов и 4400 правообладателей. Те, кто вошел в реестр, получают преференции при госзакупках и возможность сократить ставку налога на прибыль с 20 до 3%, а также уплачивать страховые взносы в размере 7,6% вместо 14%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных