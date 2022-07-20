МТС закрыла сделку по приобретению разработчика Webinar

Реестр российского ПО был создан в начале 2016 г. Сейчас в него входит около 13 900 продуктов и 4400 правообладателей. Те, кто вошел в реестр, получают преференции при госзакупках и возможность сократить ставку налога на прибыль с 20 до 3%, а также уплачивать страховые взносы в размере 7,6% вместо 14%.