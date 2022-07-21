WSJ: ЕС решил не вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»

В начале марта американская авиастроительная корпорация Boeing приостановила покупку титана в России. «У компании накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет», – отметила компания. В компании пояснили, что запасы титана и сеть поставщиков позволяют обеспечить бесперебойное производство гражданских воздушных судов.