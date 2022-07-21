WSJ: ЕС решил не вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»
Евросоюз в последнюю минуту заблокировал предложение ввести санкции в отношении российской металлургической компании «ВСМПО-Ависма» из-за боязни, что Россия в ответ запретит экспорт титана в ЕС, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. Против санкций выступили Франция и другие страны блока.
«ВСМПО-Ависма» — важнейший поставщик титана для Airbus SE, крупнейшего в мире производителя коммерческих самолетов. Ранее компания публично призвала ЕС воздержаться от запрета на импорт титана из России.
В начале марта американская авиастроительная корпорация Boeing приостановила покупку титана в России. «У компании накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет», – отметила компания. В компании пояснили, что запасы титана и сеть поставщиков позволяют обеспечить бесперебойное производство гражданских воздушных судов.
«ВСМПО-Ависма» — единственный производитель титана в России. Основные владельцы компании – структуры Михаила Шелкова (65,27%) и «Ростех» (владеет блокпакетом). Компания является крупнейшим в мире производителем титана, занимая до четверти мирового рынка. По экспертным оценкам, она обеспечивает до 35% потребностей в титане Boeing, 65% – Airbus, 100% – Embraer. По данным «ВСМПО-Ависмы», основные заказчики компании – Boeing, европейская Airbus, бразильская Embraer, британская Rolls-Royce, французская Safran, американские Collins Aerospace Systems, Uniti Titanium, Zimmer, Orchid Orthopedic Solution, израильская Blades Technology.
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