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WSJ: ЕС решил не вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»

Ведомости

Евросоюз в последнюю минуту заблокировал предложение ввести санкции в отношении российской металлургической компании «ВСМПО-Ависма» из-за боязни, что Россия в ответ запретит экспорт титана в ЕС, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. Против санкций выступили Франция и другие страны блока.

«ВСМПО-Ависма» — важнейший поставщик титана для Airbus SE, крупнейшего в мире производителя коммерческих самолетов. Ранее компания публично призвала ЕС воздержаться от запрета на импорт титана из России.

В начале марта американская авиастроительная корпорация Boeing приостановила покупку титана в России. «У компании накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет», – отметила компания. В компании пояснили, что запасы титана и сеть поставщиков позволяют обеспечить бесперебойное производство гражданских воздушных судов.

«ВСМПО-Ависма» — единственный производитель титана в России. Основные владельцы компании – структуры Михаила Шелкова (65,27%) и «Ростех» (владеет блокпакетом). Компания является крупнейшим в мире производителем титана, занимая до четверти мирового рынка. По экспертным оценкам, она обеспечивает до 35% потребностей в титане Boeing, 65% – Airbus, 100% – Embraer. По данным «ВСМПО-Ависмы», основные заказчики компании – Boeing, европейская Airbus, бразильская Embraer, британская Rolls-Royce, французская Safran, американские Collins Aerospace Systems, Uniti Titanium, Zimmer, Orchid Orthopedic Solution, израильская Blades Technology.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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