CBC: канадские фермеры просят ослабить ограничения на поставку удобрений из РФ

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовится прописать исключения в санкционном режиме в отношении России. EUоbserver анонсировало послабления для ряда банков в рамках операций с продовольствием. Как поясняет Reuters, страны ЕС могут разморозить часть ранее заблокированных ресурсов крупных кредитных организаций. То же самое касается операций, связанных с поставками удобрений, медицинских и фармацевтических продуктов.