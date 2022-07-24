CBC: канадские фермеры просят ослабить ограничения на поставку удобрений из РФ
Канадские фермеры из провинции Онтарио призвали власти страны пересмотреть 35%-ные пошлины на импорт российских азотных удобрений, введенные в рамках санкций против России, сообщает телеканал CBC. Работники аграрного сектора страны терпят убытки из-за ограничений, отмечает телеканал.
Россия была крупным источником поставок азотных удобрений для Онтарио. До введения санкций страна ежегодно экспортировала 660 000 т удобрений в штат — от 85 до 90% от общего количества применяемых удобрений.
По информации телеканала, фермеры требуют компенсировать им убытки из-за роста пошлин, а также найти безопасных и надежных поставщиков.
Ранее сообщалось, что Европейский союз готовится прописать исключения в санкционном режиме в отношении России. EUоbserver анонсировало послабления для ряда банков в рамках операций с продовольствием. Как поясняет Reuters, страны ЕС могут разморозить часть ранее заблокированных ресурсов крупных кредитных организаций. То же самое касается операций, связанных с поставками удобрений, медицинских и фармацевтических продуктов.