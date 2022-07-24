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CBC: канадские фермеры просят ослабить ограничения на поставку удобрений из РФ

Ведомости

Канадские фермеры из провинции Онтарио призвали власти страны пересмотреть 35%-ные пошлины на импорт российских азотных удобрений, введенные в рамках санкций против России, сообщает телеканал CBC. Работники аграрного сектора страны терпят убытки из-за ограничений, отмечает телеканал.

Россия была крупным источником поставок азотных удобрений для Онтарио. До введения санкций страна ежегодно экспортировала 660 000 т удобрений в штат — от 85 до 90% от общего количества применяемых удобрений.

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По информации телеканала, фермеры требуют компенсировать им убытки из-за роста пошлин, а также найти безопасных и надежных поставщиков.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовится прописать исключения в санкционном режиме в отношении России. EUоbserver анонсировало послабления для ряда банков в рамках операций с продовольствием. Как поясняет Reuters, страны ЕС могут разморозить часть ранее заблокированных ресурсов крупных кредитных организаций. То же самое касается операций, связанных с поставками удобрений, медицинских и фармацевтических продуктов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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