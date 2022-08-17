Блогер Гасанов с партнерами займется доставкой суши

У Гасанова уже были компании, занимающиеся ресторанным бизнесом. Так, согласно «СПАРК-Интерфаксу», до марта 2019 г. он владел 30% в ООО «Каспий», основной вид деятельности которого – деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Компания была ликвидирована по решению Федеральной налоговой службы в июне этого года. Сейчас блогеру принадлежит 30% в ООО «Хайд», которое управляет премиальной клиникой для мужчин Hide Clinic. По решению Арбитражного суда Москвы в январе эта фирма была оштрафована на 40 000 руб. за то, что с момента запуска в марте 2021 г. и до января включительно работала без медицинской лицензии.