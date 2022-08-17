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Блогер Гасанов с партнерами займется доставкой суши

Ведомости

Видеоблогер Гусейн Гасанов 15 августа стал соучредителем ООО «Банда Фудс» с долей 40%, по данным «СПАРК-Интерфакса». Еще по 30% в ней принадлежит гендиректору и совладельцу «Блэк стар фудс» Юрию Левитасу и бизнесмену Равилю Абрамову. Левитас сообщил «Ведомостям», что эта фирма займется доставкой суши, производить блюда она будет самостоятельно. Он также отметил, что проект будет ориентирован на низкий ценовой сегмент. Раскрыть размер инвестиций в проект Левитас отказался. Гасанов на запрос «Ведомостей» не ответил.

Гасанов получил известность благодаря вайнам – коротким юмористическим роликам в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской на территории России). На текущий момент его аудитория в этой соцсети насчитывает 22,5 млн подписчиков. С 2017 г. блогер активно развивает и свой Youtube-канал, на который сейчас подписаны 1,37 млн человек.

У Гасанова уже были компании, занимающиеся ресторанным бизнесом. Так, согласно «СПАРК-Интерфаксу», до марта 2019 г. он владел 30% в ООО «Каспий», основной вид деятельности которого – деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Компания была ликвидирована по решению Федеральной налоговой службы в июне этого года. Сейчас блогеру принадлежит 30% в ООО «Хайд», которое управляет премиальной клиникой для мужчин Hide Clinic. По решению Арбитражного суда Москвы в январе эта фирма была оштрафована на 40 000 руб. за то, что с момента запуска в марте 2021 г. и до января включительно работала без медицинской лицензии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных