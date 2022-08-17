Блогер Гасанов с партнерами займется доставкой суши
Видеоблогер Гусейн Гасанов 15 августа стал соучредителем ООО «Банда Фудс» с долей 40%, по данным «СПАРК-Интерфакса». Еще по 30% в ней принадлежит гендиректору и совладельцу «Блэк стар фудс» Юрию Левитасу и бизнесмену Равилю Абрамову. Левитас сообщил «Ведомостям», что эта фирма займется доставкой суши, производить блюда она будет самостоятельно. Он также отметил, что проект будет ориентирован на низкий ценовой сегмент. Раскрыть размер инвестиций в проект Левитас отказался. Гасанов на запрос «Ведомостей» не ответил.
Гасанов получил известность благодаря вайнам – коротким юмористическим роликам в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской на территории России). На текущий момент его аудитория в этой соцсети насчитывает 22,5 млн подписчиков. С 2017 г. блогер активно развивает и свой Youtube-канал, на который сейчас подписаны 1,37 млн человек.
У Гасанова уже были компании, занимающиеся ресторанным бизнесом. Так, согласно «СПАРК-Интерфаксу», до марта 2019 г. он владел 30% в ООО «Каспий», основной вид деятельности которого – деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Компания была ликвидирована по решению Федеральной налоговой службы в июне этого года. Сейчас блогеру принадлежит 30% в ООО «Хайд», которое управляет премиальной клиникой для мужчин Hide Clinic. По решению Арбитражного суда Москвы в январе эта фирма была оштрафована на 40 000 руб. за то, что с момента запуска в марте 2021 г. и до января включительно работала без медицинской лицензии.
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