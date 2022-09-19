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Bunge продаст российский бизнес акционеру Exoil Group Ванецяну

Ведомости

Американская агропромышленная компания Bunge продаст свой маслоперерабатывающий бизнес в России контролирующему акционеру Exoil Group Карену Ванецяну, сообщает информагентство Businesswire.

В сделку входит завод по переработке подсолнечника в Воронежской области. В Bunge отметили, что сделка будет закрыта после одобрения регулирующих органов и других формальностей. «Мы благодарны команде за то, что они продолжают поставлять основные продукты питания и корма в этих сложных условиях. Благодаря более чем 25-летнему опыту Карена Ванецяна в области переработки сельскохозяйственной продукции мы уверены, что команда продолжит успешно обслуживать клиентов», – сказал генеральный директор Bunge Грег Хекман.

28 июня «Интерфакс» со ссылкой на источники на аграрном рынке сообщил, что Bunge планирует сократить свое присутствие в России, продав компанию «Бунге СНГ». Издание уточняло, что 27 июня новым владельцем компании стало зарегистрированное на Бермудских островах Integrated Vegetable Oils and Proteins Holdings Ltd.

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области был введен в эксплуатацию в 2008 г., объем инвестиций составил $130 млн. Мощности предприятия составляет 540 000 тонн сырья и более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. «Бунге СНГ» владеет торговыми марками «Олейна», Ideal, «Масленница» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных