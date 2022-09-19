Bunge продаст российский бизнес акционеру Exoil Group Ванецяну
Американская агропромышленная компания Bunge продаст свой маслоперерабатывающий бизнес в России контролирующему акционеру Exoil Group Карену Ванецяну, сообщает информагентство Businesswire.
В сделку входит завод по переработке подсолнечника в Воронежской области. В Bunge отметили, что сделка будет закрыта после одобрения регулирующих органов и других формальностей. «Мы благодарны команде за то, что они продолжают поставлять основные продукты питания и корма в этих сложных условиях. Благодаря более чем 25-летнему опыту Карена Ванецяна в области переработки сельскохозяйственной продукции мы уверены, что команда продолжит успешно обслуживать клиентов», – сказал генеральный директор Bunge Грег Хекман.
28 июня «Интерфакс» со ссылкой на источники на аграрном рынке сообщил, что Bunge планирует сократить свое присутствие в России, продав компанию «Бунге СНГ». Издание уточняло, что 27 июня новым владельцем компании стало зарегистрированное на Бермудских островах Integrated Vegetable Oils and Proteins Holdings Ltd.
Маслоэкстракционный завод в Воронежской области был введен в эксплуатацию в 2008 г., объем инвестиций составил $130 млн. Мощности предприятия составляет 540 000 тонн сырья и более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год. «Бунге СНГ» владеет торговыми марками «Олейна», Ideal, «Масленница» и др.