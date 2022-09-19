Bunge продаст российский бизнес акционеру Exoil Group Ванецяну

В сделку входит завод по переработке подсолнечника в Воронежской области. В Bunge отметили, что сделка будет закрыта после одобрения регулирующих органов и других формальностей. «Мы благодарны команде за то, что они продолжают поставлять основные продукты питания и корма в этих сложных условиях. Благодаря более чем 25-летнему опыту Карена Ванецяна в области переработки сельскохозяйственной продукции мы уверены, что команда продолжит успешно обслуживать клиентов», – сказал генеральный директор Bunge Грег Хекман.