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Бизнес

Bloomberg сообщил о снижении производства iPhone в Китае на 6 млн устройств

Ведомости

Производство iPhone в китайском городе Чжэнчжоу, где расположен завод Foxconn, может снизиться на 6 млн смартфонов из-за протестов сотрудников и неблагоприятной ситуации с COVID-19 в регионе, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. 

По информации собеседников агентства, многое будет зависеть от того, как быстро тайваньская компания Foxconn Technology Group сможет вернуть людей на сборочные конвейеры после протестов против коронавирусных ограничений. Если протесты продолжатся в ближайшие недели, производство может быть вновь отложено . 

Как отметило агентство, Apple снизила общий план производства на 3 млн устройств, с 90 до 87 млн смартфонов. Предполагается, что те 6 млн мобильных устройств, которые будут недопроизведены в этом году, поступят в продажу в следующем году. 

2 ноября в Китае были введены строгие противоэпидемические меры в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу, где находится завод Foxconn — тайваньский производитель iPhone. Власти Китая приняли решение ввести локдаун в период со 2 до 9 ноября. В результате жителям района было запрещено собираться вместе и выходить из дома. Также на территории зоны развернуто ежедневное ПЦР-тестирование. 

В результате ограничительных мер основное сборочное производство iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max перешло к работе на сниженных мощностях. В связи с ковидными ограничениями на заводе Foxconn вспыхнули акции протестов, связанные также с невыплатой зарплат. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных