Bloomberg сообщил о снижении производства iPhone в Китае на 6 млн устройств
Производство iPhone в китайском городе Чжэнчжоу, где расположен завод Foxconn, может снизиться на 6 млн смартфонов из-за протестов сотрудников и неблагоприятной ситуации с COVID-19 в регионе, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации собеседников агентства, многое будет зависеть от того, как быстро тайваньская компания Foxconn Technology Group сможет вернуть людей на сборочные конвейеры после протестов против коронавирусных ограничений. Если протесты продолжатся в ближайшие недели, производство может быть вновь отложено .
Как отметило агентство, Apple снизила общий план производства на 3 млн устройств, с 90 до 87 млн смартфонов. Предполагается, что те 6 млн мобильных устройств, которые будут недопроизведены в этом году, поступят в продажу в следующем году.
2 ноября в Китае были введены строгие противоэпидемические меры в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу, где находится завод Foxconn — тайваньский производитель iPhone. Власти Китая приняли решение ввести локдаун в период со 2 до 9 ноября. В результате жителям района было запрещено собираться вместе и выходить из дома. Также на территории зоны развернуто ежедневное ПЦР-тестирование.
В результате ограничительных мер основное сборочное производство iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max перешло к работе на сниженных мощностях. В связи с ковидными ограничениями на заводе Foxconn вспыхнули акции протестов, связанные также с невыплатой зарплат.
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