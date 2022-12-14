Whoosh привлек 2,1 млрд рублей в ходе IPO

«IPO – это важный и закономерный этап в развитии Whoosh, подтверждающий успешность нашего бизнеса. IPO Whoosh является знаковым еще и потому, что это единственное российское IPO в 2022 г. Мы также стали первой технологической компанией шеринговой экономики, чьи акции будут торговаться на Московской бирже», – прокомментировал проведение IPO гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко. Более половины от общего объема IPO пришлось на ведущие российские инвестиционные фонды, подчеркнул бизнесмен.