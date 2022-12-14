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Whoosh привлек 2,1 млрд рублей в ходе IPO

Ведомости

Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh объявил об успешном проведении IPO на Мосбирже. Цена размещения составила 185 руб. за бумагу, что соответствует рыночной капитализации Whoosh в 20,6 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании.

В результате IPO за счет допэмиссии акций Whoosh привлек 2,3 млрд руб. По итогам размещения в свободном обращении будет более 10% от увеличенного акционерного капитала. Торги обыкновенными акциями Whoosh под тикером WUSH начнутся на Мосбирже 14 декабря. 

«IPO – это важный и закономерный этап в развитии Whoosh, подтверждающий успешность нашего бизнеса. IPO Whoosh является знаковым еще и потому, что это единственное российское IPO в 2022 г. Мы также стали первой технологической компанией шеринговой экономики, чьи акции будут торговаться на Московской бирже», – прокомментировал проведение IPO гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко. Более половины от общего объема IPO пришлось на ведущие российские инвестиционные фонды, подчеркнул бизнесмен.

Как отметили в компании, привлеченные средства будут использованы для финансирования инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка и выход в новые регионы.

О том, что сервис аренды самокатов может провести IPO, стало известно в конце ноября. В августе Whoosh зарегистрировал АО «Вуш холдинг», чтобы объединить различные юридические структуры компании, в том числе в Казахстане и Белоруссии, в один холдинг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных