Whoosh привлек 2,1 млрд рублей в ходе IPO
Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh объявил об успешном проведении IPO на Мосбирже. Цена размещения составила 185 руб. за бумагу, что соответствует рыночной капитализации Whoosh в 20,6 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании.
В результате IPO за счет допэмиссии акций Whoosh привлек 2,3 млрд руб. По итогам размещения в свободном обращении будет более 10% от увеличенного акционерного капитала. Торги обыкновенными акциями Whoosh под тикером WUSH начнутся на Мосбирже 14 декабря.
«IPO – это важный и закономерный этап в развитии Whoosh, подтверждающий успешность нашего бизнеса. IPO Whoosh является знаковым еще и потому, что это единственное российское IPO в 2022 г. Мы также стали первой технологической компанией шеринговой экономики, чьи акции будут торговаться на Московской бирже», – прокомментировал проведение IPO гендиректор Whoosh Дмитрий Чуйко. Более половины от общего объема IPO пришлось на ведущие российские инвестиционные фонды, подчеркнул бизнесмен.
Как отметили в компании, привлеченные средства будут использованы для финансирования инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка и выход в новые регионы.
О том, что сервис аренды самокатов может провести IPO, стало известно в конце ноября. В августе Whoosh зарегистрировал АО «Вуш холдинг», чтобы объединить различные юридические структуры компании, в том числе в Казахстане и Белоруссии, в один холдинг.