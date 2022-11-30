Российский рынок кикшеринга за четыре года вырастет в семь раз

Российский рынок кикшеринга за четыре года вырастет в семь разИнфраструктура станет лучше, электросамокатов будет больше, и ездить на них будут чаще
Выручка операторов кикшеринга (поминутная аренда самокатов. – «Ведомости») в России в 2021–2024 гг. вырастет почти в 7 раз – с 9 млрд до 60,4 млрд руб. Об этом говорится в обзоре рынка кикшеринга консалтинговой компании Б1 (бывшая EY). «Ведомости» ознакомились с документом.
Предполагается, что рост сектора произойдет за счет увеличения плотности покрытия городов средствами индивидуальной мобильности (СИМ), к которым причисляют электросамокаты. Также сыграет свою роль выход сервисов проката в новые города, рост числа поездок на самокате в дополнение к использованию общественного транспорта, развитие городской инфраструктуры, говорится в обзоре.
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