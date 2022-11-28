Сервис аренды самокатов Whoosh сообщил о планах провести IPO
Российский сервис для аренды электросамокатов Whoosh рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже, сказано в сообщении компании.
Уточняется, что IPO состоится «в зависимости от рыночной конъюнктуры». Предполагается, что средства, привлеченные в ходе IPO, могут быть использованы для финансирования инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка и выход в новые регионы. Никаких подробностей по размещению не приводится.
В рамках сделки могут привлечь капитал через дополнительную эмиссию, а также через предложение акций нынешними акционерами, объем которого будет определен позднее, сказано в сообщении. Ожидается, что после IPO нынешние акционеры «сохранят за собой значительную долю в уставном капитале».
В середине сентября источники Forbes сообщали, что IPO Whoosh может быть проведено до конца 2022 или 2023 г. Whoosh таким образом хочет привлечь около 6 млрд руб., а себя оценивает в 24 млрд руб. — это верхняя граница диапазона, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. По информации РБК, благодаря IPO Whoosh планирует привлечь до 10 млрд руб. инвестиций.
Делицын отметил, что оценка Whoosh начинается с 16 млрд руб. Верхней границы компания сможет достигнуть при выручке не менее 6 млрд руб. по итогам 2022 г. В прошлом году выручка компании составила 4,1 млрд руб., а по итогам первого полугодия 2022 г. — 3,2 млрд руб. Тогда в компании эту информацию никак не прокомментировали.
В августе Whoosh зарегистрировал АО «Вуш холдинг», чтобы объединить различные юридические структуры компании, в том числе в Казахстане и Белоруссии, в один холдинг.
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