Сервис аренды самокатов Whoosh сообщил о планах провести IPO

Делицын отметил, что оценка Whoosh начинается с 16 млрд руб. Верхней границы компания сможет достигнуть при выручке не менее 6 млрд руб. по итогам 2022 г. В прошлом году выручка компании составила 4,1 млрд руб., а по итогам первого полугодия 2022 г. — 3,2 млрд руб. Тогда в компании эту информацию никак не прокомментировали.