«Почта России» сообщила о запуске «единого окна» цифровых услуг для физлиц

В конце ноября «Почта России» сообщила о запуске доставки из европейских интернет-магазинов, включая Farfetch, Asos, Mytheresa и др. У клиентов также появится возможность сделать заказ с сайтов Zara, H&M, Adidas, Nike и других брендов. Заказы из интернет-магазинов Европы поступают на склады партнера в Берлине, а затем отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления. В компании добавили, что покупателю нужно будет оплатить пошлину, если цена его посылки превысит 1000 евро или вес будет более 31 кг.