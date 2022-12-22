«Почта России» сообщила о запуске «единого окна» цифровых услуг для физлиц
«Почта России» запустила на своем сайте личный кабинет для физлиц, через который можно получить доступ к цифровым услугам госкомпании.
«Наша цель — создать простой и комфортный инструмент, с помощью которого было бы удобно получать все доступные услуги в одном месте. При разработке личного кабинета мы опирались на потребности клиентов и самые популярные пользовательские сценарии и постарались их учесть», – приводит пресс-служба «Почты России» слова руководителя департамента веб-сервисов Александра Шумилова.
В госкомпании пояснили, что раньше клиентам приходилось искать услуги и сервисы по разным видам услуг на сайте, теперь же через личный кабинет можно оформить посылки и письма онлайн, заказать доставку, отслеживать посылки и письма, выпускать доверенности, создавать обращения, выписывать газеты и журналы, а также видеть прогресс в бонусной программе.
При этом в будущем «Почта» рассчитывает разрешить пользователям настраивать интерфейс личного кабинета под себя. Через личный кабинет можно также выполнить поиск по сайту.
В конце ноября «Почта России» сообщила о запуске доставки из европейских интернет-магазинов, включая Farfetch, Asos, Mytheresa и др. У клиентов также появится возможность сделать заказ с сайтов Zara, H&M, Adidas, Nike и других брендов. Заказы из интернет-магазинов Европы поступают на склады партнера в Берлине, а затем отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления. В компании добавили, что покупателю нужно будет оплатить пошлину, если цена его посылки превысит 1000 евро или вес будет более 31 кг.