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«Почта России» сообщила о запуске «единого окна» цифровых услуг для физлиц

Ведомости

«Почта России» запустила на своем сайте личный кабинет для физлиц, через который можно получить доступ к цифровым услугам госкомпании.

«Наша цель — создать простой и комфортный инструмент, с помощью которого было бы удобно получать все доступные услуги в одном месте. При разработке личного кабинета мы опирались на потребности клиентов и самые популярные пользовательские сценарии и постарались их учесть», – приводит пресс-служба «Почты России» слова руководителя департамента веб-сервисов Александра Шумилова.

В госкомпании пояснили, что раньше клиентам приходилось искать услуги и сервисы по разным видам услуг на сайте, теперь же через личный кабинет можно оформить посылки и письма онлайн, заказать доставку, отслеживать посылки и письма, выпускать доверенности, создавать обращения, выписывать газеты и журналы, а также видеть прогресс в бонусной программе.

При этом в будущем «Почта» рассчитывает разрешить пользователям настраивать интерфейс личного кабинета под себя. Через личный кабинет можно также выполнить поиск по сайту.

В конце ноября «Почта России» сообщила о запуске доставки из европейских интернет-магазинов, включая Farfetch, Asos, Mytheresa и др. У клиентов также появится возможность сделать заказ с сайтов Zara, H&M, Adidas, Nike и других брендов. Заказы из интернет-магазинов Европы поступают на склады партнера в Берлине, а затем отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления. В компании добавили, что покупателю нужно будет оплатить пошлину, если цена его посылки превысит 1000 евро или вес будет более 31 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных