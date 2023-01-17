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Финансы

В 2022 году чистая прибыль «Сбера» снизилась на 75,7%

Ведомости

За 2022 г. Сбербанк получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РПБУ против рекордных 1,237 трлн руб. в 2021 г. Таким образом банк заработал на 75,7% меньше по сравнению с 2021 г., следует из финансовой отчетности Сбербанка за 2022 г.

В декабре чистая прибыль кредитной организации составила 125,5 млрд руб., что на 40,1% превышает показатель 2021 г. (89,6 млрд руб.). Кроме того, согласно отчету, в декабре 2022 г. чистый процентный доход Сбербанка вырос на 19,5% до 176,5 млрд руб. По итогам 2022 г. этот показатель превысил цифры 2021 г. на 5,2%, составив 1,7 трлн руб.

Рост чистого комиссионного дохода ускорился в декабре до 16,7% (67,5 млрд руб.). За 2022 г. показатель также увеличился относительного 2021 г. — до 614,8 млрд руб. (на 6,2%). Операционные расходы в декабре снизились на 12% год к году, составив 80,6 млрд руб. По итогам 2022 г. этот показатель сократился на 5% до 670,4 млрд руб.

Кроме того, отмечают в Сбербанке, в декабре вырос розничный кредитный портфель — до 12 трлн руб. (на 1,7%), а за 2022 г. — на 12,9%. В последний месяц 2022 г. банк кредитовал частных клиентов в общей сложности на 625 млрд руб. Отмечается, что рекордными стали выдачи ипотечных кредитов. Они достигли 382 млрд руб. По итогам 2022 г. портфель жилищных кредитов составил 7,7 трлн руб., увеличившись относительно 2021 г. более чем на 20%.

Объем потребительских кредитов с начала года также стал максимальным — 243 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель вырос в 2022 г. на 12,4% год к году, составив 18,8 трлн руб.

На сегодняшний день количество розничных клиентов кредитной организации достигло 106,7 млн человек, а число юридических лиц превысило 3 млн компаний, уточнили в Сбербанке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных