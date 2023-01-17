В 2022 году чистая прибыль «Сбера» снизилась на 75,7%

Кроме того, отмечают в Сбербанке, в декабре вырос розничный кредитный портфель — до 12 трлн руб. (на 1,7%), а за 2022 г. — на 12,9%. В последний месяц 2022 г. банк кредитовал частных клиентов в общей сложности на 625 млрд руб. Отмечается, что рекордными стали выдачи ипотечных кредитов. Они достигли 382 млрд руб. По итогам 2022 г. портфель жилищных кредитов составил 7,7 трлн руб., увеличившись относительно 2021 г. более чем на 20%.