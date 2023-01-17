В 2022 году чистая прибыль «Сбера» снизилась на 75,7%
В декабре чистая прибыль кредитной организации составила 125,5 млрд руб., что на 40,1% превышает показатель 2021 г. (89,6 млрд руб.). Кроме того, согласно отчету, в декабре 2022 г. чистый процентный доход Сбербанка вырос на 19,5% до 176,5 млрд руб. По итогам 2022 г. этот показатель превысил цифры 2021 г. на 5,2%, составив 1,7 трлн руб.
Рост чистого комиссионного дохода ускорился в декабре до 16,7% (67,5 млрд руб.). За 2022 г. показатель также увеличился относительного 2021 г. — до 614,8 млрд руб. (на 6,2%). Операционные расходы в декабре снизились на 12% год к году, составив 80,6 млрд руб. По итогам 2022 г. этот показатель сократился на 5% до 670,4 млрд руб.
Кроме того, отмечают в Сбербанке, в декабре вырос розничный кредитный портфель — до 12 трлн руб. (на 1,7%), а за 2022 г. — на 12,9%. В последний месяц 2022 г. банк кредитовал частных клиентов в общей сложности на 625 млрд руб. Отмечается, что рекордными стали выдачи ипотечных кредитов. Они достигли 382 млрд руб. По итогам 2022 г. портфель жилищных кредитов составил 7,7 трлн руб., увеличившись относительно 2021 г. более чем на 20%.
Объем потребительских кредитов с начала года также стал максимальным — 243 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель вырос в 2022 г. на 12,4% год к году, составив 18,8 трлн руб.
На сегодняшний день количество розничных клиентов кредитной организации достигло 106,7 млн человек, а число юридических лиц превысило 3 млн компаний, уточнили в Сбербанке.