QatarEnergy вместо «Новатэка» займется разработкой месторождений в Ливане

Консорциум выиграл тендеры на разработку двух блоков в 2017 г. «Новатэк» вышел из его состава в августе 2022 г. Дочка «Новатэка» Novatek Lebanon SAL информировала власти страны о намерении выйти из проектов после завершения первого периода разведки, то есть до 22 октября 2022 г. Свою долю «Новатэк» передал правительству Ливана. Глава QatarEnergy в октябре 2022 г. заявил, что компания намерена не только получить долю «Новатэка», но и увеличить ее до 30%, писал ТАСС.