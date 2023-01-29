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QatarEnergy вместо «Новатэка» займется разработкой месторождений в Ливане

Ведомости

Катарская QatarEnergy вместо российского «Новатэка» присоединилась к консорциуму, который займется разработкой нефтегазовых месторождений в двух блоках на побережье Ливана на шельфе Средиземного моря, сообщила газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на ливанское министерство энергетики.

QatarEnergy планирует приобрести 30%-ную долю в разработке, таким образом, у других участников консорциума – французской TotalEnergies и итальянской Eni – будет по 35%. Соответствующие соглашения будут подписаны 29 января, уточняет издание.

Министр по делам энергетики и водных ресурсов Ливана Валид Файяд выразил надежду, что заключение соглашения поможет ускорить начало геологоразведочных работ. Ранее разработку затруднял спор о морской границе между Ливаном и Израилем, но при посредничестве США сторонам удалось достичь соглашения.

Консорциум выиграл тендеры на разработку двух блоков в 2017 г. «Новатэк» вышел из его состава в августе 2022 г. Дочка «Новатэка» Novatek Lebanon SAL информировала власти страны о намерении выйти из проектов после завершения первого периода разведки, то есть до 22 октября 2022 г. Свою долю «Новатэк» передал правительству Ливана. Глава QatarEnergy в октябре 2022 г. заявил, что компания намерена не только получить долю «Новатэка», но и увеличить ее до 30%, писал ТАСС.

Условия соглашения предусматривают геологоразведку в течение пяти лет с возможным продлением на тот же срок, а при открытии коммерческих запасов углеводородов – эксклюзивное право консорциума на их разработку в течение 25 лет с возможным продлением еще на пять лет.  

Ливанские СМИ оценивали инвестиции консорциума в геологоразведку в $240 млн. Зампред правления «Новатэка» Марк Джитвэй в январе 2018 г. говорил, что компания может вложить в проект около 40 млн евро.

Как писали «Ведомости» в феврале 2018 г., интерес нефтегазовых компаний к шельфу Ливана связан с тем, что запасы газа расположенного в восточной части Средиземного моря Левантийского бассейна по экспертным оценкам могут составлять до 3,5 трлн куб. м. Потенциальные запасы шельфа Ливана могут составлять до 700 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных