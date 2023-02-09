Суд разрешил Natura Siberica не платить 3,8 млрд рублей ущерба от пожара

Иск ДОЗАКЛа и «Ингосстраха», который мог привести к банкротству Natura Siberica, был последним препятствием для приобретения компании холдингом АФК «Система», говорили ранее участники рынка. В конце 2022 г. в косметической группе завершился корпоративный конфликт, в результате которого была нарушена работа магазинов и остановлено производство. А в январе 2023 г. закончился и наследный конфликт: трое детей основателя косметической компании Андрея Трубникова получили доли в структурах Natura Siberica после того, как суд признал третий брак бизнесмена с Анастасией Трубниковой недействительным. Наследники практически немедленно уступили свои доли группе компаний «Корпорации АГ», которая, по мнению юристов, является посредником в сделке с АФК «Система».