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Суд разрешил Natura Siberica не платить 3,8 млрд рублей ущерба от пожара

Ведомости

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которая отказалась удовлетворить требования Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и страховой компании «Ингосстрах» о взыскании со структуры Natura Siberica (ООО «Первое решение») 3,8 млрд руб.

В мае 2020 г. ДОЗАКЛ подал в суд иск к ООО «Первое решение» на сумму 4,5 млрд руб. В такую сумму истец оценил убытки от пожара, который произошел в помещениях, арендованных ответчиком. Огнем был уничтожен весь главный производственный корпус, оборудование и товарно-материальные ценности. В пожаре обвиняли двух сотрудников Natura Siberica, проводивших сварочные работы. Позже сумма претензий была снижена, а к самому иску присоединился еще и «Ингосстрах».

На первом круге разбирательств косметическая компания проиграла суды как в первой, так и во второй инстанциях. Но кассация пришла к выводу, что виновник пожара не был установлен, а то, что причиной происшествия стали сварочные работы, не было доказано, поэтому он отправил дело на новое рассмотрение. Это и переломило ход процесса в пользу Natura Siberica.

Иск ДОЗАКЛа и «Ингосстраха», который мог привести к банкротству Natura Siberica, был последним препятствием для приобретения компании холдингом АФК «Система», говорили ранее участники рынка. В конце 2022 г. в косметической группе завершился корпоративный конфликт, в результате которого была нарушена работа магазинов и остановлено производство. А в январе 2023 г. закончился и наследный конфликт: трое детей основателя косметической компании Андрея Трубникова получили доли в структурах Natura Siberica после того, как суд признал третий брак бизнесмена с Анастасией Трубниковой недействительным. Наследники практически немедленно уступили свои доли группе компаний «Корпорации АГ», которая, по мнению юристов, является посредником в сделке с АФК «Система».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных