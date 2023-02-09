Суд разрешил Natura Siberica не платить 3,8 млрд рублей ущерба от пожара
Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которая отказалась удовлетворить требования Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и страховой компании «Ингосстрах» о взыскании со структуры Natura Siberica (ООО «Первое решение») 3,8 млрд руб.
В мае 2020 г. ДОЗАКЛ подал в суд иск к ООО «Первое решение» на сумму 4,5 млрд руб. В такую сумму истец оценил убытки от пожара, который произошел в помещениях, арендованных ответчиком. Огнем был уничтожен весь главный производственный корпус, оборудование и товарно-материальные ценности. В пожаре обвиняли двух сотрудников Natura Siberica, проводивших сварочные работы. Позже сумма претензий была снижена, а к самому иску присоединился еще и «Ингосстрах».
На первом круге разбирательств косметическая компания проиграла суды как в первой, так и во второй инстанциях. Но кассация пришла к выводу, что виновник пожара не был установлен, а то, что причиной происшествия стали сварочные работы, не было доказано, поэтому он отправил дело на новое рассмотрение. Это и переломило ход процесса в пользу Natura Siberica.
Иск ДОЗАКЛа и «Ингосстраха», который мог привести к банкротству Natura Siberica, был последним препятствием для приобретения компании холдингом АФК «Система», говорили ранее участники рынка. В конце 2022 г. в косметической группе завершился корпоративный конфликт, в результате которого была нарушена работа магазинов и остановлено производство. А в январе 2023 г. закончился и наследный конфликт: трое детей основателя косметической компании Андрея Трубникова получили доли в структурах Natura Siberica после того, как суд признал третий брак бизнесмена с Анастасией Трубниковой недействительным. Наследники практически немедленно уступили свои доли группе компаний «Корпорации АГ», которая, по мнению юристов, является посредником в сделке с АФК «Система».