Стоимость проживания в отелях Крыма снизилась до уровня 2019 года

Снижение турпотока началось еще в 2022 г. на фоне проблем с логистикой, в результате число туристов в Крыму по итогам прошлого года сократилось на треть по сравнению с рекордным 2021 г., до 6,5 млн человек. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский при этом отметил, что уже в июле – августе спрос скорректируется, в том числе и из-за дефицита мест в отелях Краснодарского края.