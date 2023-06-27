Стоимость проживания в отелях Крыма снизилась до уровня 2019 года
При этом на черноморских курортах Краснодарского края стоимость размещения в мае составила 7110 руб. (+6,4% по сравнению с 2022 г.) и 8499 руб. (+10%) в июне. По сравнению с маем и июнем 2019 г. цены выросли в 1,6 и 1,8 раза соответственно.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал РБК, что полуостров стал единственным регионом, снизившим цены на летний отдых по сравнению с прошлым годом. Средняя заполненность объектов размещения составляет сейчас около 40%, скидки на проживание доходят до 30–40%.
«Крымский турбизнес адаптировался уже ко всем возможным сложностям — информационным, водным и энергетическим блокадам. Потребитель при этом только выигрывает, поскольку качество и сервис за счет конкуренции становятся выше, а ценовые предложения точно более лояльные, чем и в прошлом году», – рассказал он.
Снижение турпотока началось еще в 2022 г. на фоне проблем с логистикой, в результате число туристов в Крыму по итогам прошлого года сократилось на треть по сравнению с рекордным 2021 г., до 6,5 млн человек. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский при этом отметил, что уже в июле – августе спрос скорректируется, в том числе и из-за дефицита мест в отелях Краснодарского края.
Ранее в мае Уманский сообщал, что отели в Крыму на лето забронированы на 20–30% по сравнению с 30–40% в мае прошлого года, причем заполненность мини-гостиниц и хостелов снизилась на 20%, до 30%. В 2022 г. турпоток из-за логистических проблем снизился на 25% по сравнению с 2021 г.
Глава РСТ отметил тогда, что многие отели Крыма на фоне упавшего спроса снизили цены на 20–30%. В РСТ также рассказали изданию, что гостиницы полуострова «выживают» за счет местных жителей, путешествующих по Крыму на праздники и в выходные. На фоне этого правительство РФ выделит на поддержку туротрасли Крыма 2,7 млрд руб., писали «Известия».