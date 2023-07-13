Рассмотрение иска Fortum о компенсации за активы в РФ может начаться в конце года

11 мая Fortum сообщила о списании российских активов на 1,7 млрд евро. В компании уточнили, что инвестиции в российский бизнес составили около 6 млрд евро с учетом покупки акций. EBITDA регионального сегмента с 2008 г. зафиксирована на уровне более 4 млрд евро. По подсчетам Fortum, чистый денежный убыток от инвестиций в Россию, покупки предприятий и дивидендов достиг 2 млрд евро.