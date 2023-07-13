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Бизнес

Рассмотрение иска Fortum о компенсации за активы в РФ может начаться в конце года

Ведомости

Финская энергетическая корпорация Fortum сообщила о своем намерении через суд добиваться компенсации стоимости своих акций в российской «дочке» и инвестиций в Россию.

Компания уже направила уведомление о споре, являющееся первым шагом в арбитражном разбирательстве, которое должно начаться в конце этого года. Россия, как говорится в заявлении финской компании, якобы нарушила свои обязательства по инвестиционным договорам в рамках двусторонних инвестсоглашений, заключенных с Нидерландами и Швецией.

«Fortum будет добиваться компенсации стоимости своих акций в ПАО "Фортум" и своих инвестиций в Россию на сумму в несколько миллиардов евро», – говорится в сообщении.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Согласно документу, внешнее управление Росимуществом было введено в отношении российских «дочек» «Фортума» и «Юнипро» (Германия). Решение было принято в ответ на недружественные действия западных стран, в том числе санкции и блокировку российских активов.

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11 мая Fortum сообщила о списании российских активов на 1,7 млрд евро. В компании уточнили, что инвестиции в российский бизнес составили около 6 млрд евро с учетом покупки акций. EBITDA регионального сегмента с 2008 г. зафиксирована на уровне более 4 млрд евро. По подсчетам Fortum, чистый денежный убыток от инвестиций в Россию, покупки предприятий и дивидендов достиг 2 млрд евро.

Активы «Фортум» включают электростанции в Западной Сибири и на Урале (бывшая ТГК-10), а также принадлежащие финскому энергоконцерну 29,5% в генкомпании ТГК-1 (контрольный пакет – у «Газпром энергохолдинга»). Общая мощность электростанций «Фортума» – 4,67 ГВт, выработка электроэнергии в 2022 г. – 31,1 млрд кВтч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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