Рассмотрение иска Fortum о компенсации за активы в РФ может начаться в конце года
Финская энергетическая корпорация Fortum сообщила о своем намерении через суд добиваться компенсации стоимости своих акций в российской «дочке» и инвестиций в Россию.
Компания уже направила уведомление о споре, являющееся первым шагом в арбитражном разбирательстве, которое должно начаться в конце этого года. Россия, как говорится в заявлении финской компании, якобы нарушила свои обязательства по инвестиционным договорам в рамках двусторонних инвестсоглашений, заключенных с Нидерландами и Швецией.
«Fortum будет добиваться компенсации стоимости своих акций в ПАО "Фортум" и своих инвестиций в Россию на сумму в несколько миллиардов евро», – говорится в сообщении.
25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Согласно документу, внешнее управление Росимуществом было введено в отношении российских «дочек» «Фортума» и «Юнипро» (Германия). Решение было принято в ответ на недружественные действия западных стран, в том числе санкции и блокировку российских активов.
11 мая Fortum сообщила о списании российских активов на 1,7 млрд евро. В компании уточнили, что инвестиции в российский бизнес составили около 6 млрд евро с учетом покупки акций. EBITDA регионального сегмента с 2008 г. зафиксирована на уровне более 4 млрд евро. По подсчетам Fortum, чистый денежный убыток от инвестиций в Россию, покупки предприятий и дивидендов достиг 2 млрд евро.
Активы «Фортум» включают электростанции в Западной Сибири и на Урале (бывшая ТГК-10), а также принадлежащие финскому энергоконцерну 29,5% в генкомпании ТГК-1 (контрольный пакет – у «Газпром энергохолдинга»). Общая мощность электростанций «Фортума» – 4,67 ГВт, выработка электроэнергии в 2022 г. – 31,1 млрд кВтч.