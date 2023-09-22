Британский регулятор намерен одобрить сделку Microsoft с Activision

Британский регулятор заблокировал слияние Microsoft и Activision Blizzard в апреле, опасаясь, что технологический гигант сделает игры одного из крупнейших разработчиков и издателей игр эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса. 22 августа Microsoft сообщила, что предложила CMA новый вариант сделки, который предполагает, что облачные права на все существующие и выпущенные в течение следующих 15 лет игры от Activision будут переданы Ubisoft Entertainment.