Британский регулятор намерен одобрить сделку Microsoft с Activision
Британский регулятор заблокировал слияние Microsoft и Activision Blizzard в апреле, опасаясь, что технологический гигант сделает игры одного из крупнейших разработчиков и издателей игр эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса. 22 августа Microsoft сообщила, что предложила CMA новый вариант сделки, который предполагает, что облачные права на все существующие и выпущенные в течение следующих 15 лет игры от Activision будут переданы Ubisoft Entertainment.
В результате Microsoft не сможет «ни выпускать игры Activision Blizzard исключительно на своем собственном облачном сервисе потоковой передачи – Xbox Cloud Gaming, ни единолично контролировать условия лицензирования игр Activision Blizzard для конкурирующих сервисов», подчеркнули тогда в корпорации.
«CMA считает, что реструктурированная сделка вносит важные изменения, которые существенно устраняют проблемы, изложенные в отношении первоначальной сделки ранее в этом году», – говорится в сегодняшнем сообщении регулятора.
При этом в CMA отметили, что у них остаются некоторые опасения в связи с новым соглашением, а сама корпорация предложила средства правовой защиты, которые должны решить эти проблемы. Консультации по предложенным мерам продлятся до 6 октября.
Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик в свою очередь заявил, что одобрение британского регулятора имеет решающее значение для завершения слияния двух корпораций.
О сделке стало известно в январе прошлого года. Microsoft сообщил о ее согласовании, назвав крупнейшей в истории гейминга (и своей собственной). Стоимость сделки с Activision Blizzard составляет $68,7 млрд ($95 за акцию). По оценке Financial Times, если сделка состоится, Microsoft станет третьей по величине выручки игровой компанией после китайской Tencent и японской Sony.
В мае сделку одобрила Еврокомиссия, а в июле – суд Сан-Франциско, ранее с требованием временно запретить ее выступила Федеральная торговая комиссия (ФТС) США.