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Бизнес

Британский регулятор намерен одобрить сделку Microsoft с Activision

Ведомости

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заявило, что обновленный вариант сделки по покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft почти устранил предыдущие претензии и «открывает двери» для ее завершения.

Британский регулятор заблокировал слияние Microsoft и Activision Blizzard в апреле, опасаясь, что технологический гигант сделает игры одного из крупнейших разработчиков и издателей игр эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса. 22 августа Microsoft сообщила, что предложила CMA новый вариант сделки, который предполагает, что облачные права на все существующие и выпущенные в течение следующих 15 лет игры от Activision будут переданы Ubisoft Entertainment.

В результате Microsoft не сможет «ни выпускать игры Activision Blizzard исключительно на своем собственном облачном сервисе потоковой передачи – Xbox Cloud Gaming, ни единолично контролировать условия лицензирования игр Activision Blizzard для конкурирующих сервисов», подчеркнули тогда в корпорации.

«CMA считает, что реструктурированная сделка вносит важные изменения, которые существенно устраняют проблемы, изложенные в отношении первоначальной сделки ранее в этом году», – говорится в сегодняшнем сообщении регулятора.

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При этом в CMA отметили, что у них остаются некоторые опасения в связи с новым соглашением, а сама корпорация предложила средства правовой защиты, которые должны решить эти проблемы. Консультации по предложенным мерам продлятся до 6 октября.

В самой Microsoft заявили о своем воодушевлении в связи с таким развитием событий. «Мы продолжим работать над получением одобрения на закрытие сделки до дедлайна 18 октября», – заявил президент корпорации Брэд Смит (цитата по Reuters).

Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик в свою очередь заявил, что одобрение британского регулятора имеет решающее значение для завершения слияния двух корпораций.

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О сделке стало известно в январе прошлого года. Microsoft сообщил о ее согласовании, назвав крупнейшей в истории гейминга (и своей собственной). Стоимость сделки с Activision Blizzard составляет $68,7 млрд ($95 за акцию). По оценке Financial Times, если сделка состоится, Microsoft станет третьей по величине выручки игровой компанией после китайской Tencent и японской Sony.

В мае сделку одобрила Еврокомиссия, а в июле – суд Сан-Франциско, ранее с требованием временно запретить ее выступила Федеральная торговая комиссия (ФТС) США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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