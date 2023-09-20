На игры и внутриигровые товары с начала года потратили 135 млрд рублей

Российские геймеры с начала 2023 г. потратили на видеоигры 135 млрд руб., а к концу года объем рынка может достигнуть 167 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказала операционный директор онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмма Юсова. По оценкам XYZ School, около 107 млрд руб., или 79% от всех средств, прошло через официальные каналы, а оставшийся 21% (28 млрд руб.) – через посредников-перекупщиков. Эти деньги пользователи потратили на покупки игр офлайн (на дисках) и онлайн (например, через турецкие аккаунты в Steam), а также через платформы типа KupiKod, где продаются ключи активации от различных игр и внутриигровые товары.