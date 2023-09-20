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На игры и внутриигровые товары с начала года потратили 135 млрд рублей

В эту сумму не входит пиратский рынок, который невозможно оценить
Мария Арялина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Российские геймеры с начала 2023 г. потратили на видеоигры 135 млрд руб., а к концу года объем рынка может достигнуть 167 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказала операционный директор онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмма Юсова. По оценкам XYZ School, около 107 млрд руб., или 79% от всех средств, прошло через официальные каналы, а оставшийся 21% (28 млрд руб.) – через посредников-перекупщиков. Эти деньги пользователи потратили на покупки игр офлайн (на дисках) и онлайн (например, через турецкие аккаунты в Steam), а также через платформы типа KupiKod, где продаются ключи активации от различных игр и внутриигровые товары.

Такие данные XYZ School получила в результате опроса, в котором приняли участие 1200 российских геймеров. В пресс-службе школы уточнили, что геймерами в ходе опроса считались те, кто ответил, что играет в видеоигры несколько раз в неделю. По результатам исследования получилось, что каждый такой игрок в среднем потратил с января по август 5400 руб. на игры. С учетом того что в России сегодня примерно 25 млн геймеров (также оценка XYZ School), совокупные траты составили около 135 млрд руб., следует из результатов исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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