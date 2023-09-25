Глава «Почты России» подтвердил «напряженное» положение компании
Несмотря на сокращение убытков, положение «Почты России» остается непростым. Об этом сообщила пресс-служба компании ТАСС.
«В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд – почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной», – цитирует гендиректора «Почты России» Михаила Волкова пресс-служба.
Гендиректор пояснил, что около 27 000 почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. По его словам, у большей части из них отрицательная маржинальность, но поскольку «они нужны людям», для их содержания необходима системная поддержка.
Ранее сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». Она отметила, что для решения финансовых проблем компании необходимо выработать «правильную модель существования» и принять те меры, которые правительство считает нужным. «Но надо срочно исправлять ситуацию – чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже», – подчеркнула Матвиенко.
Согласно отчетности по РСБУ, в 2022 г. убыток «Почты России» достиг 27,2 млрд руб. при выручке в 208 млрд руб. Таким образом, отрицательная рентабельность составила -13%, сообщал «Ведомостям» директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов. Убыток за I квартал 2023 г. составил 5 млрд руб. при выручке в 50 млрд руб. При этом выручка от почтовой связи сократилась на 5%. В 2021 г. чистая прибыль компании составляла 265,99 млн руб.