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Бизнес

Глава «Почты России» подтвердил «напряженное» положение компании

Ведомости

Несмотря на сокращение убытков, положение «Почты России» остается непростым. Об этом сообщила пресс-служба компании ТАСС.

«В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд – почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной», – цитирует гендиректора «Почты России» Михаила Волкова пресс-служба.

Гендиректор пояснил, что около 27 000 почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. По его словам, у большей части из них отрицательная маржинальность, но поскольку «они нужны людям», для их содержания необходима системная поддержка.

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Ранее сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала в срочном порядке решить вопрос с растущей финансовой дырой «Почты России». Она отметила, что для решения финансовых проблем компании необходимо выработать «правильную модель существования» и принять те меры, которые правительство считает нужным. «Но надо срочно исправлять ситуацию – чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже», – подчеркнула Матвиенко.

Согласно отчетности по РСБУ, в 2022 г. убыток «Почты России» достиг 27,2 млрд руб. при выручке в 208 млрд руб. Таким образом, отрицательная рентабельность составила -13%, сообщал «Ведомостям» директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов. Убыток за I квартал 2023 г. составил 5 млрд руб. при выручке в 50 млрд руб. При этом выручка от почтовой связи сократилась на 5%. В 2021 г. чистая прибыль компании составляла 265,99 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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