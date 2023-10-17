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Правительство отменило мораторий на проверки магазинов вейпов и кальянов

Ведомости

Правительство РФ после обращения четырех комитетов Госдумы отменило мораторий на проверки магазинов вейпов и кальянов до 1 января 2025 г. Об этом сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

«За этим последуют массовые проверки точек продажи вейпов на соблюдение законодательства. Никаких ограничений для надзорных органов больше нет», – написал он.

С 1 июня в России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина) несовершеннолетним, а также об ужесточении правил оборота таких устройств. Приобрести такие устройства теперь можно только в магазинах и павильонах, дистанционная продажа запрещена.

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В октябре МЧС России предложило разрешить курение электронных сигарет, вейпов и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах. Позднее Счетная палата в своем заключении на проект федерального бюджета предложила ввести ввозную пошлину в 5% на вейпы и электронные сигареты.

Мораторий на проверки бизнеса до конца текущего года российские власти продлили в декабре 2022 г. В секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что постановление не подразумевает полного отказа от проверок, теперь в России применяется риск-ориентированный подход.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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