Правительство отменило мораторий на проверки магазинов вейпов и кальянов
Правительство РФ после обращения четырех комитетов Госдумы отменило мораторий на проверки магазинов вейпов и кальянов до 1 января 2025 г. Об этом сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.
«За этим последуют массовые проверки точек продажи вейпов на соблюдение законодательства. Никаких ограничений для надзорных органов больше нет», – написал он.
С 1 июня в России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина) несовершеннолетним, а также об ужесточении правил оборота таких устройств. Приобрести такие устройства теперь можно только в магазинах и павильонах, дистанционная продажа запрещена.
В октябре МЧС России предложило разрешить курение электронных сигарет, вейпов и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах. Позднее Счетная палата в своем заключении на проект федерального бюджета предложила ввести ввозную пошлину в 5% на вейпы и электронные сигареты.
Мораторий на проверки бизнеса до конца текущего года российские власти продлили в декабре 2022 г. В секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что постановление не подразумевает полного отказа от проверок, теперь в России применяется риск-ориентированный подход.