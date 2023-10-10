Прокуратура проверит Wildberries из-за продажи вейпов

Несмотря на запрет продукции, на площадке «в большом количестве представлены устройства и жидкости для курения», отмечал депутат. Тогда представитель Wildberries заявил, что продажа подобной продукции противоречит правилам площадки. Если недобросовестные продавцы предлагают ее, меняя названия таких товаров в карточках, ее оперативно снимают с площадки, утверждали в представительстве.