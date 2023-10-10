Прокуратура проверит Wildberries из-за продажи вейпов
Прокуратура Московской области проверит маркетплейс Wildberries на предмет продажи там вейпов. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры депутату Госдумы Султану Хамзаеву («Единая Россия»), есть в распоряжении «Ведомостей».
«В целях повышения оперативности реагирования прокурору Московской области поручено организовать соответствующую проверку, сообщить вам о результатах», – говорится в сообщении.
В конце сентября Хамзаев, заместитель руководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз, обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку крупнейшего российского маркетплейса Wildberries на предмет продажи вейпов.
Несмотря на запрет продукции, на площадке «в большом количестве представлены устройства и жидкости для курения», отмечал депутат. Тогда представитель Wildberries заявил, что продажа подобной продукции противоречит правилам площадки. Если недобросовестные продавцы предлагают ее, меняя названия таких товаров в карточках, ее оперативно снимают с площадки, утверждали в представительстве.
По словам депутата, бесконтрольная продажа вейпов через интернет-магазин приводит к тому, что такие товары покупают несовершеннолетние. В апреле Госдума приняла закон, запрещающий продажу жидкостей для вейпов.
В финальной версии принятого закона указывается, что у правительства есть право создать «перечень веществ и добавок», при добавлении которых продажа вейпов станет невозможна. Авторами закона выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители и представители всех фракций – более 400 депутатов.