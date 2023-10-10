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Прокуратура проверит Wildberries из-за продажи вейпов

Ведомости

Прокуратура Московской области проверит маркетплейс Wildberries на предмет продажи там вейпов. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры депутату Госдумы Султану Хамзаеву («Единая Россия»), есть в распоряжении «Ведомостей».

«В целях повышения оперативности реагирования прокурору Московской области поручено организовать соответствующую проверку, сообщить вам о результатах», – говорится в сообщении.

В конце сентября Хамзаев, заместитель руководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз, обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку крупнейшего российского маркетплейса Wildberries на предмет продажи вейпов.

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Несмотря на запрет продукции, на площадке «в большом количестве представлены устройства и жидкости для курения», отмечал депутат. Тогда представитель Wildberries заявил, что продажа подобной продукции противоречит правилам площадки. Если недобросовестные продавцы предлагают ее, меняя названия таких товаров в карточках, ее оперативно снимают с площадки, утверждали в представительстве.

По словам депутата, бесконтрольная продажа вейпов через интернет-магазин приводит к тому, что такие товары покупают несовершеннолетние. В апреле Госдума приняла закон, запрещающий продажу жидкостей для вейпов.

В финальной версии принятого закона указывается, что у правительства есть право создать «перечень веществ и добавок», при добавлении которых продажа вейпов станет невозможна. Авторами закона выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители и представители всех фракций – более 400 депутатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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