Счетная палата предложила ввести ввозную пошлину в 5% на вейпы
Счетная палата предлагает установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении электронных сигарет и вейпов до 5% от стоимости товаров. Об этом говорится в заключении ведомства на проект федерального бюджета на 2024-2026 гг.
Согласно документу, Счетная палата считает необходимым установить ставку в отношении товаров подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС 8543 40 000 0 «сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства». В ведомстве объяснили, что это необходимо для выравнивания уровня обложения ввозными пошлинами изделий для потребления табачной и никотинсодержащей продукции.
По оценкам Счетной палаты, эта мера может принести в бюджет дополнительно более 1,5 млрд руб., если объемы ввоза электронных изделий сохранятся на уровне 2022 г.
В ведомстве также рассчитывают, что ввозные таможенные пошлины на вейпы и электронные сигареты помогут достичь национальной цели развития России по сохранению населения, здоровья и благополучия людей.
В начале октября зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что намеченное в проекте бюджета на будущую трехлетку двукратное увеличение акциза на вейпы является «негармоничным» и вызывает вопросы. По его мнению, увеличение акциза с 21 до 42 руб. не принесет удвоения сборов этого акциза, а лишь приведет к расширению теневого рынка.
С 1 июня в России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина) несовершеннолетним, а также об ужесточении правил оборота таких устройств. Приобрести такие устройства теперь можно только в магазинах и павильонах, дистанционная продажа запрещена.