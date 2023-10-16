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Экономика

Счетная палата предложила ввести ввозную пошлину в 5% на вейпы

Ведомости

Счетная палата предлагает установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении электронных сигарет и вейпов до 5% от стоимости товаров. Об этом говорится в заключении ведомства на проект федерального бюджета на 2024-2026 гг.

Согласно документу, Счетная палата считает необходимым установить ставку в отношении товаров подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС 8543 40 000 0 «сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства». В ведомстве объяснили, что это необходимо для выравнивания уровня обложения ввозными пошлинами изделий для потребления табачной и никотинсодержащей продукции.

По оценкам Счетной палаты, эта мера может принести в бюджет дополнительно более 1,5 млрд руб., если объемы ввоза электронных изделий сохранятся на уровне 2022 г.

В ведомстве также рассчитывают, что ввозные таможенные пошлины на вейпы и электронные сигареты помогут достичь национальной цели развития России по сохранению населения, здоровья и благополучия людей.

В начале октября зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что намеченное в проекте бюджета на будущую трехлетку двукратное увеличение акциза на вейпы является «негармоничным» и вызывает вопросы. По его мнению, увеличение акциза с 21 до 42 руб. не принесет удвоения сборов этого акциза, а лишь приведет к расширению теневого рынка.

С 1 июня в России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина) несовершеннолетним, а также об ужесточении правил оборота таких устройств. Приобрести такие устройства теперь можно только в магазинах и павильонах, дистанционная продажа запрещена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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