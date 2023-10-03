В Госдуме выступили против повышения акциза на вейпы в два раза
Намеченное в проекте бюджета на будущую трехлетку двукратное увеличение акциза на вейпы является «негармоничным» и вызывает вопросы. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
По мнению Кирьянова, увеличение акциза с 21 до 42 руб. не принесет удвоения сборов этого акциза, а лишь приведет к расширению теневого рынка.
«У меня есть опасения от негармоничного повышения акцизов, которое мы уже проходили и наблюдали на примере контрафакта в табачной промышленности. В какой-то момент у нас был нулевой процент [контрафакта], сейчас мы боремся с тем, чтобы было хотя бы меньше 15% – и то по самым официальным подсчетам», – сказал он.
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект федерального бюджета на 2024-2026 гг. 29 сентября. Он предусматривает значительный рост расходов на национальную безопасность, еще одним приоритетом расходной части бюджета станет исполнение социальных обязательств государства.