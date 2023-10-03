В Госдуме выступили против повышения акциза на вейпы в два раза

«У меня есть опасения от негармоничного повышения акцизов, которое мы уже проходили и наблюдали на примере контрафакта в табачной промышленности. В какой-то момент у нас был нулевой процент [контрафакта], сейчас мы боремся с тем, чтобы было хотя бы меньше 15% – и то по самым официальным подсчетам», – сказал он.