В России могут создать единый центр для сертификации IT-специалистов

По информации «Коммерсанта», обсуждение этой инициативы может состояться 27 октября. При этом решение о выборе конечной технологической площадки для сертификации пока не принято. «С инициативой выступил HeadHunter, но итогового решения по реализации проекта еще нет», — отметили в Минцифры, отвечая на запрос издания. По информации газеты, компания «уже сформировала готовую карту компетенций, описала и верифицировала 46 IT-профессий и 310 навыков в них, проверила данные по зарплатам», поэтому она подходит для этого проекта.