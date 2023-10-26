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Бизнес

В России могут создать единый центр для сертификации IT-специалистов

Ведомости

Минцифры и сервис по поиску работы HeadHunter обсуждают идею создания единого центра для сертификации IT-специалистов. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры Татьяны Трубниковой от 23 октября, направленное ряду профильных IT-компаний и отраслевых ассоциаций. 

Предполагается, что независимая технологическая площадка, которая будет содержать информацию о состоянии рынка труда IT-специалистов, может быть создана на базе платформы hh.ru. Помимо этого на ее основе могут создать «систему добровольного подтверждения навыков в IT-отрасли с учетом разных уровней компетенций, независимо от наличия профильного образования».

По информации «Коммерсанта», обсуждение этой инициативы может состояться 27 октября. При этом решение о выборе конечной технологической площадки для сертификации пока не принято. «С инициативой выступил HeadHunter, но итогового решения по реализации проекта еще нет», — отметили в Минцифры, отвечая на запрос издания. По информации газеты, компания «уже сформировала готовую карту компетенций, описала и верифицировала 46 IT-профессий и 310 навыков в них, проверила данные по зарплатам», поэтому она подходит для этого проекта. 

Идея о создании российской единой системы сертификации сотрудников обсуждается с сентября этого года. После начала спецоперации на Украине зарубежные центры сертификации (Oracle, Red Hat, VMware и др.) ушли с российского рынка. Наличие документов, подтверждающих навыки в работе с продуктами компаний, давало конкурентное преимущество при трудоустройстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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