В России могут создать единый центр для сертификации IT-специалистов
Минцифры и сервис по поиску работы HeadHunter обсуждают идею создания единого центра для сертификации IT-специалистов. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры Татьяны Трубниковой от 23 октября, направленное ряду профильных IT-компаний и отраслевых ассоциаций.
Предполагается, что независимая технологическая площадка, которая будет содержать информацию о состоянии рынка труда IT-специалистов, может быть создана на базе платформы hh.ru. Помимо этого на ее основе могут создать «систему добровольного подтверждения навыков в IT-отрасли с учетом разных уровней компетенций, независимо от наличия профильного образования».
По информации «Коммерсанта», обсуждение этой инициативы может состояться 27 октября. При этом решение о выборе конечной технологической площадки для сертификации пока не принято. «С инициативой выступил HeadHunter, но итогового решения по реализации проекта еще нет», — отметили в Минцифры, отвечая на запрос издания. По информации газеты, компания «уже сформировала готовую карту компетенций, описала и верифицировала 46 IT-профессий и 310 навыков в них, проверила данные по зарплатам», поэтому она подходит для этого проекта.
Идея о создании российской единой системы сертификации сотрудников обсуждается с сентября этого года. После начала спецоперации на Украине зарубежные центры сертификации (Oracle, Red Hat, VMware и др.) ушли с российского рынка. Наличие документов, подтверждающих навыки в работе с продуктами компаний, давало конкурентное преимущество при трудоустройстве.