Российский рынок рекламы вырос на 32% в первом квартале 2024 года
Рынок рекламы в России вырос на 32% в I квартале 2024 г., сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Объем рынка достиг уровня почти в 190 млрд руб. По оценкам аналитиков, рост в 32% стал рекордным. «Все основные сегменты выросли на 20 и более процентов, и даже в подсегментах с наименьшей динамикой она выражалась двузначными числами», – говорится в сообщении.
В АКАР отметили, что российская рекламная индустрия «после радикальных изменений, произошедших на отечественном рекламном рынке за последние несколько лет, не только не замедлила свое развитие, но, напротив, демонстрирует уверенный рост и укрепление своих позиций».
26 марта АКАР оценил рост рекламного рынка в 2023 г. на 30%, объем индустрии составил 730,7 млрд руб. Тогда показатель также стал рекордным за всю его историю. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 г., когда рекламный рынок достиг 578 млрд руб.
В 2022 г. сегмент переживал кризис, когда совокупный объем всех его сегменты, за исключением ТВ, по данным ассоциации, сократился на 2% к 2021 г. до 392 млрд руб. Падение за тот же период показали сегменты интернет-рекламы и прессы: первый сократился на 2% до 324,9 млрд руб., второй – на 41% до 4,8 млрд руб., оценивали аналитики АКАР.