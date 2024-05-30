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Российский рынок рекламы вырос на 32% в первом квартале 2024 года

Ведомости

Рынок рекламы в России вырос на 32% в I квартале 2024 г., сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Объем рынка достиг уровня почти в 190 млрд руб. По оценкам аналитиков, рост в 32% стал рекордным. «Все основные сегменты выросли на 20 и более процентов, и даже в подсегментах с наименьшей динамикой она выражалась двузначными числами», – говорится в сообщении.

В АКАР отметили, что российская рекламная индустрия «после радикальных изменений, произошедших на отечественном рекламном рынке за последние несколько лет, не только не замедлила свое развитие, но, напротив, демонстрирует уверенный рост и укрепление своих позиций».

26 марта АКАР оценил рост рекламного рынка в 2023 г. на 30%, объем индустрии составил 730,7 млрд руб. Тогда показатель также стал рекордным за всю его историю. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 г., когда рекламный рынок достиг 578 млрд руб.

В 2022 г. сегмент переживал кризис, когда совокупный объем всех его сегменты, за исключением ТВ, по данным ассоциации, сократился на 2% к 2021 г. до 392 млрд руб. Падение за тот же период показали сегменты интернет-рекламы и прессы: первый сократился на 2% до 324,9 млрд руб., второй – на 41% до 4,8 млрд руб., оценивали аналитики АКАР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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