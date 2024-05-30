Российский рынок рекламы вырос на 32% в первом квартале 2024 года

В 2022 г. сегмент переживал кризис, когда совокупный объем всех его сегменты, за исключением ТВ, по данным ассоциации, сократился на 2% к 2021 г. до 392 млрд руб. Падение за тот же период показали сегменты интернет-рекламы и прессы: первый сократился на 2% до 324,9 млрд руб., второй – на 41% до 4,8 млрд руб., оценивали аналитики АКАР.